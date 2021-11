Boxe: un boxeur espagnol totalement nu pour valider sa pesée

Comme le rapporte Ouest-France, le boxeur espagnol Aitor Nieto, adversaire du Français Jordy Weiss ce samedi soir à Laval pour les ceintures des IBO et WBA des mi-moyens, n’a pas hésité à retirer son caleçon pour valider sa pesée.

Scène insolite à Laval, ce vendredi. Les personnes présentes lors de la pesée à la veille du combat de boxe entre le Français Jordy Weiss et l’Espagnol Aitor Nieto ne s’attendaient pas à assister à un strip-tease en direct. Et pourtant… Au moment de monter sur la balance, Aitor Nieto a eu la mauvaise surprise de voir l’aiguille osciller entre 66,7 et 66,75kg. Quelques grammes en trop pour la catégorie des mi-moyens dont la limite haute est 66,678 kg. "El Gitano", le surnom de Jordy Weiss, l’a très vite rappelé aux officiels. "Il n’est pas au poids", s’est-il exclamé, selon Ouest-France.

Un strip-tease salvateur

Si Aitor Nieto avait encore deux heures pour tenter de perdre ses grammes superflus avec une séance de sport intensive, il a choisi une autre option pour être dans les clous et valider sa pesée : le retrait du caleçon. "Pas de problème", a lâché le boxeur espagnol avant de s’exécuter et de monter complètement nu sur la balance.

Un strip-tease salvateur puisque la balance a ensuite affiché 66,5kg. Jordy Weiss (28 ans) et Aitor Nieto auront donc bel et bien rendez-vous ce samedi soir à l’Espace Mayenne de Laval pour la réunification des ceintures IBO et WBA. En short cette fois.