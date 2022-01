Boxe: Yoka aurait accepté le défi de Hrgovic pour une demi-finale mondiale

Le boxeur français Tony Yoka, dont le combat face au Congolais Martin Bakole a été reporté, aurait donné son aval pour affronter le Croate Filip Hrgovic en demi-finale IBF.

Le coup de pression n’est visiblement pas passé inaperçu. Mardi soir, Filip Hrgovic a posté un message à l’attention de Tony Yoka, en lui demandant d’accepter la proposition formulée par l’IBF. Après le report de son combat face au Congolais Martin Bakole, initialement prévu le 15 janvier mais décalé en raison du retour des jauges liées au Covid-19, le Français de 29 ans s’est vu proposer un affrontement contre le Croate en "demi-finale" des lourds. Un combat qui doit permettre de désigner le challenger officiel d’Oleksandr Usyk, champion du monde IBF.

Des échanges avec Top Rank

Même si l’Ukrainien devrait avant cela affronter à nouveau l’Anglais Anthony Joshua, qu’il a détrôné en septembre par décision unanime. "Signe le contrat, faisons ce combat", a lancé sur ses réseaux sociaux Hrgovic, un adversaire coriace (14 victoires, dont 12 avant la limite, 0 défaite) qui connaît bien Yoka pour l’avoir déjà affronté deux fois. Pour deux défaites. Yoka s’était d’abord imposé en 2015 en quart de finale des championnats du monde au Qatar. Il avait remis ça en demi-finale des Jeux olympiques à Rio en 2016 même si le Croate l’avait poussé dans ses retranchements.

Invaincu en onze combats chez les professionnels, Yoka serait emballé à l’idée de retrouver Hrgovic, 29 ans lui aussi, sur un ring. C’est ce qu’a fait savoir Eddie Hearn, qui est notamment le promoteur d'Anthony Joshua, auprès du média IFLTV. Des discussions avec la société Top Rank auraient commencé pour organiser cette affiche. Yoka, qui s'était préparé pour défier Bakole à Paris-Bercy, une salle pouvant accueillir plus de 15.000 personnes, n'a plus combattu depuis le 10 septembre et une victoire (par KO au 7e round) sur le central de Roland-Garros face à Petar Milas.