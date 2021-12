UFC: défié par le Youtubeur Jake Paul, Masvidal promet de lui "casser la mâchoire devant le monde entier"

Cité parmi les adversaires potentiels listés par Jake Paul, Jorge Masvidal a répondu frontalement au YouTubeur devenu boxeur, vainqueur dans la nuit de samedi à dimanche de son cinquième combat.

Jake Paul a réussi son retour sur les rings le week-end dernier en infligeant un KO sévère à Tyron Woodley, un ancien champion de l’UFC. La star des réseaux sociaux, et notamment de YouTube, qui revendique pas moins de 20 millions d’abonnés, a davantage fait le show avec un micro entre les mains après son combat, défiant les grandes stars de l’UFC, dont Jorge Masvidal (37 ans). Ce dernier s’est d’ailleurs chargé de lui répondre, alors qu’il était présent dans la salle pour assister au combat, samedi soir.

Reçu cinq sur cinq

"Tu ne peux pas me payer. Les noms que tu as mentionnés ? (Conor McGregor, Nate Diaz, Kamaru Usman…). Tu ne peux pas te les payer. Je sais ce que tu payes. Tu n'as pas les moyens de me faire venir. Laisse-moi te dire un petit secret sur moi - je me bats pour de l'argent ou je me bats contre les meilleurs du monde. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Viens à l'UFC. Signe un contrat d'un combat. Je te casserai la mâchoire devant le monde entier. Si tu le veux, c'est ici."

Toujours invaincu après cinq combats, Jake Paul, dans l'euphorie de sa victoire spectaculaire contre Woodley, s’était carrément permis d’interpeller Jorge Masvidal et Nate Diaz, deux stars de l’UFC, en leur reprochant d’avoir quitté l’événement. "Je vais m’occuper de vous deux, a-t-il lancé. Sortez de votre contrat avec papa Dana (White, le patron de l’UFC). Vous êtes des sal**** pour avoir quitté cette arène." Le message a bien été reçu. Reste à voir si le contentieux fera l'objet d'un règlement de comptes sur le ring.