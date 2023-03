Boxe: "Il faut que je retourne au boulot", réagit Yoka après sa défaite contre Takam

Juste après sa deuxième défaite consécutive, essuyée à Paris contre Carlos Takam, Tony Yoka a dit sur Canal+ ne pas vouloir mettre un terme à sa carrière professionnelle.

Dix mois après la première défaite de sa carrière professionnelle, Tony Yoka s'est encore incliné samedi soir. Le poids lourds français a été battu par Carlos Takam sur décision partagée, au Zénith de Paris.

"Je comptais vraiment sur ce combat pour renouer avec la victoire devant mon public. À la différence de l'année dernière avec ma mauvaise préparation, cette année je suis très déçu. On a préparé ce combat depuis novembre, lui comme moi. Takam s'est très bien préparé. Il a été le plus fin tactiquement, le plus fort", a réagi Tony Yoka au micro de Canal+ juste après le combat.

"Je voulais faire plaisir aux Français"

Mais il l'assure, cette défaite ne met pas fin à ses rêves: "Non. C'est dur, plus que l'année dernière. C'est décevant. Je voulais faire plaisir aux Français, au public. D'abord avec un gros combat et ensuite avec une belle victoire, face à un adversaire de référence. Cela veut dire qu'il faut continuer à travailler. J'ai progressé sur certains aspects, mais il faut que je retourne au boulot".

À 30 ans, le champion olympique 2016 compte désormais onze victoires pour deux défaites. En mai 2022, il s'était incliné face à Martin Bakole.