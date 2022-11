MMA: ancien combattant UFC, Anthony Johnson est mort à 38 ans

Le Bellator a annoncé dimanche le décès du combattant de MMA, Anthony Johnson, à l’âge de 38 ans des suites d’une longue maladie. Surnommé "Rumble", l’Américain fut l’une des figures marquantes de l’UFC entre 2007 et 2017 grâce ses nombreuses victoires par KO.

Le MMA en deuil. Le Bellator a annoncé dimanche la mort d’Anthony Johnson. Le combattant américain est décédé à l’âge de 38 ans après avoir perdu son combat face à une longue maladie. En septembre 2021, celui qu’on surnommait "Rumble" avait fait un post Instagram pour demander des "prières", précisant qu’il n’était pas atteint par le Covid.

Sept victoires par KO à l'UFC

Avant de rejoindre le Bellator en 2020, Anthony Johnson fut l’une des figures de l’UFC entre 2007 et 2017. Il a fait sa réputation grâce à son énorme force de frappe et ses KO : sept au total sur ses 23 victoires en carrière. Il avait combattu deux fois pour la ceinture des lourds légers en 2015 et 2017 mais s'était à chaque fois incliné par soumission face à Daniel Cormier. A l'UFC, son bilan est de 22 succès contre six défaites. Il a disputé son dernier combat au Bellator en mai 2021.