MMA: c'est officiel, Francis Ngannou rejoint l'organisation PFL

Quatre mois après avoir quitté l’UFC, Francis Ngannou (36 ans) rejoint l’organisation américaine rivale PFL, ce mardi. Selon le New York Times, le Franco-camerounais a signé un accord multi-combat qui lui permettra de monter sur un ring de boxe en 2023 avant de retrouver l'octogone en 2024.

La nouvelle tant attendue est tombée. Francis Ngannou (36 ans), libre depuis quatre mois après son départ de l’UFC, rejoint l’organisation américaine de MMA, la Professional Fighters League (PFL). Selon un article du New York Times partagé par la PFL, le Franco-camerounais a signé un "contrat multicombat inhabituel". Cela lui permettrait ainsi de disputer un combat de boxe, son souhait, en 2023 avant de revenir dans l'octogone à la mi-2024.

Les termes de l'accord, y compris les finances et sa durée, n'ont pas été divulgués par Ngannou ou la PFL. "Disons simplement que, tout compris dans mon accord avec PFL, est plus que n'importe qui d'autre a offert", a déclaré Ngannou. Après avoir quitté l'UFC, ce dernier avait suscité l'intérêt de nombreuses organisations dont le One qui avait mis fin aux discussions.

Selon le New York Times, l'accord conclu par Ngannou lui permettra de devenir de la branche PFL Afrique et siégera au conseil consultatif de l'entreprise pour représenter les intérêts des combattants.

Des combats au sein d'une nouvelle division Super Fight

"Les derniers mois ont été une période très intéressante pour comprendre et voir le paysage, mais je suis très enthousiasmé par cet accord avec la PFL parce qu'ils ont montré ce à quoi je m'attendais, a poursuivi Ngannou. Ils ne se sont pas seulement présentés comme une promotion à la recherche d'un combattant, mais sont vraiment venus comme un partenaire qui voit plus de valeur en vous en tant que personne."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les meilleurs combats de MMA

Ngannou, qui n'a plus combattu depuis sa victoire contre Ciryl Gane en janvier 2022 lui offrant la ceinture des lourds, combattra dans une nouvelle division de la ligue américaine, le Super Fight, explique le NY Times. Il rejoindrait ainsi Jake Paul, influenceur et combattant, et Kayla Harrison, double championne olympique de judo, qui ont également signé pour ce championnat promettant de meilleurs revenus sur les contrats TV. Pour le moment, aucun combat n'a encore été programmé pour Ngannou qui a taquiné le Britannique Tyson Fury pour un combat dans un ring.