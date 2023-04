MMA: "Ce sera difficile pour lui contre nos lourds", le patron du ONE va rencontrer Ngannou

Sur le marché après son départ de l’UFC, Francis Ngannou veut faire de la boxe mais aussi trouver une nouvelle maison pour poursuivre sa carrière en MMA. Alors que plusieurs offres sont sur sa table, le patron de l’organisation asiatique ONE Championship va rencontrer le Camerounais ce week-end pour tenter de le convaincre. Avec plusieurs arguments.

Quel prochain défi pour Francis Ngannou? Après son départ de l’UFC, avec qui il n’avait pas réussi à trouver un accord contractuel notamment en raison de demandes collectives qui allaient bien au-delà de son salaire et de son cas personnel, le "Predator" cherche à dégoter un gros combat de boxe mais aussi une nouvelle maison pour pratiquer le MMA. Et l’ancien champion des lourds de l’UFC a le choix. Il y a quelques semaines, le Camerounais avait expliqué être "proche de quelque chose avec le PFL et le ONE Championship", des organisations respectivement américaine et asiatique.

>> Vivez le meilleur des sports de combat avec les offres RMC Sport

Des négociations qui se poursuivent actuellement, comme l’a expliqué le patron du ONE, qui va très bientôt se poser avec l’intéressé pour discuter. "Il a plusieurs offres sur la table, a lancé Chatri Sityodtong au micro de l’émission The MMA Hour. Il attend notre dernière offre. Je vais rencontrer Francis ce samedi à Los Angeles. On va s’asseoir pour discuter. Le ONE peut lui donner la meilleure offre de toutes mais il faut qu’elle lui convienne et qu’elle nous convienne."

Sityodtong imagine un choix vite, au ONE ou ailleurs. "Il prend son temps mais je pense qu’on va avoir de grosses nouvelles très bientôt pour Francis. Sur mes interactions avec lui, j’ai vu qu’il était très réfléchi, méthodique et prudent. Et c’est un homme de principes. C’est ce qui mène ses actions. Un dollar de plus ou de moins ne le fera pas changer d’avis. C’est une question de principes et c’est ce qui est admirable avec lui. Et il peut faire ce qu’il veut. C’est une grosse attraction en pay-per-view que ce soit en boxe ou en MMA."

Le ONE Championship serait une destination logique dans ce sens. Cette organisation ne se contente pas du MMA. Elle présente des cartes où on trouve également des combats de muay-thaï, kickboxing ou grappling. En octobre 2018, elle avait même accueilli le champion WBC des super-mouches Srisaket Sor Rungvisai pour une défense de son titre contre Hiram Irak Diaz. Bref, avec le ONE, Ngannou pourrait boxer en restant dans l’organisation. "C’est une des grosses différences quand on compare avec l’UFC", conclut Sityodtong, conscient que ce point peut jouer en sa faveur.

Alors que le ONE va faire ses débuts sur le sol américain le 5 mai, avec en affiche principale la légende Demetrious Johnson qui défendra son titre des coqs (MMA) face à Adriano Moraes pour ce qui pourrait être le dernier combat de sa carrière, attirer Ngannou dans ses filets serait un coup immense. Et il n’y aurait pas grand-chose de plus beau qu’une annonce lors de cet événement dans le Colorado pour marquer le coup…

Mais pour le patron de l’organisation asiatique, le Camerounais aura tout sauf la vie facile chez lui: "Pour être honnête, ce sera difficile pour lui dans notre division poids lourd. Ce sera un gros challenge pour Francis." Sityodtong pense d’abord à Anatoly Malykhin, un Russe de trente-cinq toujours invaincu en carrière (sans jamais avoir eu à passer par une décision) qui possède le titre des mi-lourds et la ceinture intérimaire des lourds au ONE. "Il est à 12-0, c’est un ancien membre de l’équipe nationale russe de lutte avec la puissance pour mettre KO sur un coup. C’est un cauchemar à affronter pour un gros striker comme Ngannou mais ce dernier a le facteur X. C’est un monstre géant."

"Ce style est un cauchemar pour Francis"

Le patron du ONE évoque également le Brésilien Marcus "Buchecha" Almeida, seulement 4-0 en carrière en MMA – que des combats au ONE – à trente-trois ans mais qui possède une énorme expérience au sol. "Il est sans doute l’un des meilleurs de tous les temps en grappling. Il est quatorze champion du monde de jiu-jitsu brésilien (IBJJF, avec aussi deux titres en No-Gi et deux sacres dans la prestigieuse compétition ADCC, ndlr), où il a roulé sur tout le monde, et sa lutte est incroyable. Ce style est un cauchemar pour Francis. C’est notre star montante chez les lourds."

Sityodtong boucle son intervention en rappelant que le ONE Championship est l’endroit où le Camerounais sera le plus challengé (en dehors de l’UFC bien sûr): "Sans leur manquer de respect, Francis roulerait sur les lourds dans les autres organisations". Rien n’aura été oublié dans l’idée de convaincre Ngannou de poursuivre sa carrière au ONE. Reste juste à connaître le choix du "Predator" pour aller chasser de nouvelles proies.