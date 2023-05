MMA: "Ça me décourage", la star Doumbé se compare à la pépite Parnasse

En lice ce samedi pour devenir double champion du KSW (en direct à partir de 19h30 sur RMC Sport 2), Salahdine Parnasse est la pépite du MMA français, vu par beaucoup comme le meilleur combattant tricolore toutes catégories confondues. Un respect de ses pairs retrouvé dans les mots de la star Cédric Doumbé, nouveau venu aux dents longues sur la scène du MMA.

Le premier n’a encore rien prouvé dans le MMA. Mais il fait déjà plus parler de lui que le second. Passé dans cette discipline après son illustre carrière en kickboxing, où il est vu par de nombreux spécialistes comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire, Cédric Doumbé construit pierre après pierre une nouvelle carrière dans une discipline où Salahdine Parnasse brille depuis longtemps. La grande gueule et le charisme de l’ancien champion du GLORY lui permettent d’attirer bien plus la lumière que le combattant d’Aubervilliers. Mais quand on parle qualités dans une cage, pour l’instant, l’équilibre s’inverse.

Même s’il a cinq ans de moins, Parnasse possède une expérience bien plus importante en MMA. De quoi impressionner son aîné. Interrogé lors d’une séance d’entraînement à la Atch Academy à Pantin lors du tournage du film RMC Sport Parnasse, l’héritier, qui présente le champion des plumes du KSW avant son combat contre Marian Ziolkowski ce samedi pour ajouter à son palmarès la couronne incontestée des légers de l’organisation polonaise, la nouvelle signature du PFL ne cache pas son admiration pour la pépite du MMA tricolore.

"C’est un pur talent, lâche celui qui fera ses débuts au PFL face à Jarrah Al-Silawoi le 23 juin à Atlanta dans le cadre du tournoi à un million de dollars des welters. Je suis un peu jaloux car il a commencé par le MMA, c’est un pur produit du MMA, et j’aurais aimé avoir la chance ou l’intelligence de commencer par ce sport dès le début comme ça j’aurais pris le coche au bon moment et j’aurais pu avoir les aptitudes qu’il a aujourd’hui. Je l’envie parce qu’il est complet. Il est aussi bon au sol que debout, en lutte… C’est vraiment un pur produit du MMA."

Avec qui partager la salle rappelle à Doumbé le chemin à parcourir pour atteindre les sommets de sa nouvelle discipline. "Quand je le vois à l’entrainement, ça me décourage. Ça me décourage parce que je me dis que je suis loin. Je suis très loin physiquement, il s’entraîne toute l’année, il est prêt toute l’année. Quand je le vois, ça me décourage car je me dis qu’il y a du travail pour essayer de rattraper ces lutteurs, ces grappleurs."

S’il se surnomme "The Best", le meilleur, Doumbé fait tomber le masque de showman quand il s’agit de déterminer si Parnasse sera le numéro 1 français toutes catégories confondues en MMA en cas de victoire sur Ziolkowski pour devenir double champion en simultané du KSW, sans doute la plus grosse organisation européenne. "Clairement, oui, répond-il. Il le mérite. A son jeune âge, c’est déjà un prodige. Après, il ne faut pas trop lui répéter car je tiens à ce qu’il fasse encore de grandes choses et qu’il ne soit donc pas piégé par toutes ces éloges."

Et Doumbé de conclure: "Même sans cette victoire, il fait partie des meilleurs combattants français, voire le meilleur. Cette victoire viendrait confirmer tout ça. Les détracteurs diront qu’on ne l’a pas encore vu contre des noms de ce sport mais il ne faut pas oublier son âge. Il grandit petit à petit. A son âge, il a accompli ce que personne n’a accompli dans ce sport en France." Les deux ont partagé "un round une fois, en fin d’entraînement" mais n’ont "pas encore eu l’occasion de mettre les gants sérieusement". Nul doute que Doumbé sortirait grandi d’une telle séance sur le plan du MMA. Tout comme Parnasse aurait des choses à lui prendre rayon striking.