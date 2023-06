MMA: la femme de Robert Lewandowski a eu des propositions pour combattre dans la cage

Ancienne pratiquante de karaté, Anna Lewandowska (femme de Robert Lewandowski) a indiqué qu'elle aurait pu faire ses premiers pas dans la MMA. Dans un podcast, elle explique que le patron du KSW (organisation polonaise d’arts martiaux mixtes) lui avait une belle proposition.

Un monde où le Français Salahdine Parnasse et Anna Lewandowska combattent au sein de la même organisation de MMA. Et si cela était possible ? Ancienne pratiquante de karaté avec à son actif 38 médailles, la femme de Robert Lewandowski a expliqué avoir reçu une proposition assez alléchante.

Dans son podcast WojewódzkiKędzierski, madame Lewandowski confie que le patron du KSW (organisation polonaise d’arts martiaux mixtes) était prêt à lui proposer un contrat: "J'ai pris un café avec le propriétaire du KSW (Martin Lewandowski, ndlr), et il m'a dit d'essayer quelque chose de nouveau. Il m'a dit que cela représentait deux ans de préparation." Emballée par l’idée, la principale intéressée a partagé au patron de l’organisation son envie de parler de parler de ça à son mari Robert avant de prendre une décision.

Lewandowski peu emballé par l’idée

Si Lewandowska est intéressée, ce n’est pas le cas de l’attaquant du Barça, surpris par cette nouvelle, et peu ouvert à cette éventualité: "J'ai quitté la réunion et une heure plus tard, cette information est apparue dans les médias. Mon mari en a entendu parler dans la presse et m'a demandé: 'Anna, qu'est-ce que tu fais, quels sont ces articles ?" Attirée par les sports de combat, l’ancienne karatéka révèle avoir "dit un jour à Robert que si je n’étais pas sa femme, je participerais probablement à un tel évènement."

Selon les médias polonais, ces discussions remontent à plusieurs années, mais la possibilité de voir Lewandowska dans le MMA existerait toujours. L’une des copropriétaires du KSW Julita Gorska a partagé en conférence de presse son envie "d’apporter de nouveaux noms dans ce monde, j'ai toujours visé haut (…) Nous rêvons de la femme de Lewandowski, Anna. Elle a déjà son bagage, son expérience du karaté, alors pourquoi pas ? Nous verrons, tout est devant nous."