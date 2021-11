MMA: qui est Hasbulla Magomedov, le "mini Khabib" star de l’UFC 267

L’événement 267 de l’UFC donné lieu à de superbes combats samedi soir à Abu Dhabi avec notamment les succès de Glover Texeira et Petr Yan respectivement face à Jan Blachowicz et Cory Sandhagen. Pourtant, la star de la soirée se nommait Hasbulla Magomedov. Ami de Khabib Nurmagomedov le jeune homme rêve de débuter en MMA et s'est déja fait connaître sur les réseaux sociaux.

L’UFC 267 organisé ce samedi à Abu Dhabi a accouché de l’un des plus beaux spectacles de l’année au sein de la prestigieuse organisation de MMA. Si le Français Benoît Saint-Denis s’est incliné pour ses débuts dans l’octogone, les deux principaux combats de la soirée se sont révélés très spectaculaires avec le superbe étranglement de Glover Texeira sur Jan Blachowicz et le succès de Petr Yan sur Cory Sandhagen.

Un peu plus tôt Islam Makhachev, proche de Khabib Nurmagomedov a réalisé une magnifique kimura dès la première reprise pour soumettre Dan Hooker chez les légers. A la fin de son combat, le lutteur daghestanais s’est pourtant fait voler la vedette.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité l'UFC

Une star des réseaux

Le cliché réunissant le clan d’Islam Makhachev a fait le tour du monde et nombreux sont ceux qui ont cru voir Khabib Nurmagomedov tenir un enfant dans ses bras au milieu de l’octogone.

Fake News comme le crierait probablement le fan de MMA qu’est Donald Trump. Hasbulla Magomedov est en réalité âgé de 18 ans. Son petit gabarit s’explique par une maladie puisque le Russe souffre de rachitisme, affection assez proche du nanisme.

Bien que malade, celui que certains fans ont à tort pris pour le fils de Khabib Nurmagomedov est devenu une star des réseaux sociaux en 2020 pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.

A force d’enchaîner les vidéos humoristiques en mettant en scène sa vie de tous les jours ou parfois autour d’un tapis de lutte ou d’un ring, Hasbulla Magomedov a séduit plusieurs millions d’abonnés sur ses différents réseaux sociaux et en particulier Youtube ou Instagram.

Un combat face à un autre influenceur?

La blague pourrait rapidement devenir réalité. Après avoir tenté de convaincre Dana White de lui donner sa chance, Hasbulla Magomedov semble avoir trouvé un adversaire à sa taille… littéralement.

Depuis quelques mois, le Daghestanais s’est lancé dans une rivalité d’envergure avec le dénommé Abdu Rozik. Une querelle abondemment partagée par son compère de Youtube et combattant MMA, Ashab Tamaev. Egalement atteint de rachitisme, ce jeune Tadjik de 16 ans régale les réseaux sociaux et ses nombreux abonnés sur Instagram (il en compte 1,6 million) grâce à ses pitreries en ligne.

Lui aussi présent à Abu Dhabi, Abdu Rozik a bien failli en venir aux mains avec son némésis. Reste à savoir si les deux hommes s’affronteront vraiment lors d’un combat de MMA et si "mini Khabib" affichera autant de maestria que l’homme aux 29 victoires en 29 combats à l’UFC.

>> L'UFC est en exclusivité sur RMC Sport