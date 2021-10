Manchester United: Ronaldo tente un tête contre tête risqué avec Khabib

De passage à Manchester le week-end dernier, l'ex-champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov est allé rendre visite aux joueurs de United. L'occasion pour Cristiano Ronaldo de s'offrir une (fausse) bagarre avec lui.

Malgré les coups, malgré l'enchaînement des matchs et des saisons, Cristiano Ronaldo est toujours parvenu, depuis le début de sa carrière, à éviter une blessure grave. Mais le week-end passé, le Portugais a franchement joué avec le feu...

Alors que l'ancien champion invaincu à l'UFC, Khabib Nurmagomedov, était de passage à Manchester pour voir le match contre Everton à Old Trafford (1-1) et rencontrer les joueurs de United en coulisses, Cristiano Ronaldo a voulu défier (en plaisantant, évidemment) le combattant daghestanais.

Sur une série de photos et de vidéos publiées par Khabib, on voit ainsi CR7 tenter de faire tomber l'invincible lutteur et venir coller son front contre celui de son visiteur, avant une chaleureuse accolade entre les deux copains. "Il est le meilleur de tous les temps, a commenté Khabib au sujet du quintuple Ballon d'or. Continue comme ça champion, tu es une inspiration pour des millions de gens à travers le monde."

Alex Ferguson a tenté de lui faire boire de l'alcool...

Khabib, qui a joué au touriste en posant avec son maillot dans les tribunes d'Old Trafford, a également eu l'occasion lors de sa virée mancunienne de croiser Paul Pogba, Patrice Evra, ou encore Sir Alex Ferguson. Le légendaire technicien écossais, qui a pointé les choix tactiques d'Ole Gunnar Solskjaer en présence de son invité, a d'ailleurs tenté de lui offrir un verre de vin, oubliant que Nurmagomedov est un musulman pratiquant.

Ce qui a donné lieu à un drôle d'échange, comme l'a raconté le retraité de l'octogone quelques heures plus tard lors d'une conférence à Londres. "Tous mes amis savent que je mange Halal, et que je ne bois pas, a expliqué Khabib. Mais aujourd'hui, quand j'étais à Old Trafford avec Patrice Evra, Usain Bolt et Sir Alex Ferguson, Alex Ferguson m'a proposé du vin. Pour lui, ça partait d'une bonne intention, je ne le juge pas. Mais j'ai dû lui expliquer. J'aurais pu être strict et lui dire 'non non, je suis musulman, je ne bois jamais', mais je lui ai plutôt dit 'ce n'est pas une bonne idée, parce que si je bois, je risque de tous vous tabasser les gars!'" Et de conclure avec le sourire: "Il a compris le message, il m'a dit 'ok, ne bois pas alors'".