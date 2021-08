Adieu l'UFC, Khabib se lance dans le foot et signe dans un club russe

Khabib Nurmagomedov a signé un contrat avec un club russe de football, évoluant en troisième division, le Legion Dynamo. L'ancienne star de l'UFC avait pris sa retraite ces derniers mois, tout en annonçant son souhait de se reconvertir en tant que footballeur.

C'est une légende du sport qui rejoint le monde du football. Plus grande star de l'UFC, Khabib Nurmagomedov s'est engagé avec un club russe de troisième division, le FC Legion Dynamo. Ancien champion du monde des poids légers, Nurmagomedov avait pris sa retraite ces derniers mois, à l'âge de 32 ans.

A l'issue d'un dernier combat en octobre 2020 face à l'Américain Justin Gaethje, remporté par soumission, Nurmagomedov avait annoncé son retrait, pour tenir parole à sa mère. Son père était décédé quelques mois plus tôt des suites de complications causées par le coronavirus.

"Nous avons besoin de grands guerriers"

En janvier dernier, Khabib Nurmagomedov avait déjà indiqué son envie de suivre une nouvelle carrière, toujours sportive, dans le football. Il n'a finalement attendu que quelques mois pour accepter une proposition qui lui convienne. Le Legion Dynamo est actuellement troisième de son championnat. "Une grande bataille attend notre club et nous avons besoin de grands guerriers", a commenté le club sur ses réseaux sociaux.

Fan assumé du Real Madrid et ami de Cristiano Ronaldo, l'ancienne star de l'UFC rejoint un club fondé en 2015. La nouvelle a été confirmée sur Instagram et par plusieurs médias britanniques. Reste à savoir quel sera son rôle précisément et s'il s'agit d'autre chose que d'un grand coup de publicité...

Le héros du Daghestan avait joué une rencontre amicale en janvier dernier, face à une équipe où se trouvait Clarence Seedorf, ancienne gloire de l'AC Milan. "Je me prépare pour mes débuts dans le football. Je suis agent libre et prêt à accepter les offres", postait ces dernières semaines sur Instagram Khabib Nurmagomedov. Si l'UFC a déjà exprimé sa volonté de revoir dans la cage celui qui est resté invaincu tout au long de sa carrière, il semble désormais avoir tourné la page de sa première carrière.