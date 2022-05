UFC: Chandler éteint Ferguson sur un KO monstrueux

C'est certainement le KO de l'année à l'UFC ! Michael Chandler a éteint la légende Tony Ferguson dans la nuit de samedi à dimanche à Phoenix, à l'occasion de l'UFC 247. Ferguson n'était jamais tombé KO dans sa longue carrière, c'est désormais chose faite et de quelle manière.

Quelle soirée de MMA ! L’UFC 274 a tenu toutes ses promesses dans la nuit de samedi à dimanche à Phoenix (Arizona). Et Michael Chandler y est pour beaucoup. Opposé à son compatriote américain Tony Ferguson dans la catégorie des poids légers, l’ex-champion Bellator a signé l’une des plus belles victoires de l’année avec un KO magistral au 2eme round. Si Tony Ferguson (38 ans), véritable légende de l’UFC, restait sur trois défaites de rang dans la cage, il demeure un adversaire coriace.

Un front kick venu d’ailleurs

Au premier round, c’est lui qui envoie le premier Chandler au sol. Mais il en fallait plus pour démobiliser ce dernier. La preuve au 2eme round avec un front kick venu d’ailleurs qui met KO Ferguson. Une première dans la longue carrière du combattant américain. "J’avais une gêne à l’œil, une double vision", a commenté à chaud Chandler après son combat diffusé sur RMC Sport 2. Après deux défaites contre Charles Oliveira et Justin Gaethje, deux rivaux qu'il a réclamé après son triomphe, Chandler renoue de la plus des manières avec la victoire. Tony Ferguson, lui, chute pour la 4eme fois consécutive.