UFC: Ngannou détruit le coach de Gane et livre une anecdote folle sur Jackass

Dans une interview à GQ, Francis Ngannou, champion camerounais en UFC, évoque son conflit avec son ancien entraîneur Fernand Lopez, mais parle aussi de sa future apparition improbable dans le prochain film de Jackass.

Francis Ngannou sera bientôt sur les grands écrans pour un rôle improbable. Le champion des poids lourds de l'UFC a eu le plaisir d'être invité sur le tournage de Jackass Forever, le prochain film de la bande de têtes brûlées emmenée par Johnny Knoxville. Le combattant camerounais de 34 ans n'y est pas allé pour faire de la figuration. Il révèle dans une interview publiée mercredi par GQ avoir en quelque sorte donné la réplique à l'un des cascadeurs de l'extrême.

"Oh! J'ai frappé quelqu'un dans les couilles!", a-t-il affirmé, avant d'expliquer qu'il ne s'était pas contenté que d'un seul coup. "On l'a fait deux fois, parce que le gars a bougé la première fois. Le coup n'était pas en plein dedans. (...) Ils m'ont dit de le frapper à pleine puissance. Je leur ai demandé s'il avait quelque chose en bas, comme une protection. Ils m'ont dit non. Je ne pouvais pas le croire! Mais j'étais de l'autre côté, donc c'était ok".

Conflit total avec son ex-coach

Au-delà de cette petite anecdote, Francis Ngannou a profité de cette interview à GQ pour régler ses comptes avec son ancien entraîneur Fernand Lopez, qui travaille désormais avec son potentiel futur adversaire Ciryl Gane. "Le problème est qu'il veut être célèbre, estime-t-il. Je peux compter le nombre de fois où nous nous sommes disputés parce qu'il pensait que je prenais toute la lumière. Mec, qu'est-ce que tu veux? Si tu cherches les projecteurs, tu sais où ils se trouvent. C'est à l'intérieur de l'octogone, pas sur le côté. Et tu as choisi d'être sur le côté".

L'UFC en prend aussi pour son grade, car il a le sentiment de ne pas être respecté: "Oui, j'ai ce sentiment. Ils m'ont récemment donné le titre des poids lourds, mais après quelques mois ils parlent déjà d'un autre champion. Parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou pas. C'est vraiment déroutant".