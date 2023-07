Le grimpeur de l’extrême français "Rémi Enigma" est mort après une chute de plus de 200m à Hong Kong

Le Français Rémi Lucidi, plus connu sous le pseudonyme de "Rémi Enigma", est mort jeudi dernier à Hong Kong. Adepte de l’escalade d’immeubles, le photographe a fait une chute accidentelle depuis le 68e étage d’une tour de la ville asiatique.

Photographe passionné de sports extrêmes et notamment d’escalade en zone urbaine, Rémi Lucidi est mort jeudi dernier à Hong Kong après avoir chuté d’un immeuble d’environ 220 mètres de haut. Plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de "Rémi Enigma", celui qui s’est fait un nom en grimpant tout en haut de tours pour y prendre des clichés impressionnants serait tombé du 68e étage de la Tregunter Tower.

Le Français aurait chuté accidentellement quelques minutes après avoir été aperçu par une employée travaillant dans le penthouse situé au sommet de cet immeuble résidentiel selon les éléments relayés par le South China Morning Post.

La police enquête sur le tragique accident

Appelée sur place par le personnel de maison, effrayé d’avoir vu une personne taper à la fenêtre du penthouse, la police n’est finalement arrivée que plus tard sur les lieux et a constaté la mort du Français de 30 ans. La caméra avec laquelle il filmait ses exploits a été retrouvée et contenait plusieurs vidéos.

Toujours selon les premiers éléments de l’enquête, tels que relayés par les médias locaux, Rémi Enigma serait arrivé au pied de la Tregunter Tower vers 18h puis aurait expliqué à l’agent de sécurité qu’il rendait visite à un ami au 40e étage du bâtiment. Le temps que l’employé vérifie cette (fausse) excuse, le Français s’était déjà engouffré dans un ascenseur vers le 49e étage.

Le Français bloqué au dernier étage avant sa chute?

De là, il a accédé à la trappe donnant sur les étages supérieurs selon les images filmées par les caméras de surveillance. Un cadenas aurait aussi été forcé pour faciliter l’accès aux derniers niveaux de la tour.

Vers 19h30, le photographe français - qui se trouvait à Hong Kong pour des vacances selon les employés de l’hôtel où il résidait - a donc été aperçu par une domestique du penthouse qui l’a vu frapper à la fenêtre. Les enquêteurs supposent que Rémi Enigma s’est retrouvé coincé au 68e étage et a tenté de trouver une issue via l’appartement. Le temps que la police arrive, le drame avait déjà eu lieu.