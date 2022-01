Surf: la frayeur glaçante de Justine Dupont, qui a frôlé la mort à Nazaré

La surfeuse française Justine Dupont a raconté avoir frôlé la mort après avoir chuté dans les immenses vagues de Nazaré (Portugal) ces derniers jours. Elle a raconté son immense frayeur sur Instagram.

Justine Dupont a évité le pire ces derniers jours à Nazaré. Dans un message publié sur son compte Instagram mercredi, la surfeuse française raconte avoir chuté alors qu’elle prenait une immense vague. Elle s’est ainsi retrouvée au pied d’une falaise, accablée par la violente houle avant d'être sauvée in extremis par le surfeur brésilien, Lucas Chianca qui l'a sorti des rochers en jet-ski.

"Je venais de surfer plusieurs bonnes vagues avec Fred David, ma planche était vraiment top et Lucas Chianca venait de me mettre sur une vague cool, confie-t-elle. Il m’a ensuite tracté sur une vague énorme, j’ai bien descendu la pente jusqu’en bas, une fois que j’ai voulu commencer à tourner, ma planche s’est arrêtée nette."

"Je me suis faite atomiser par plusieurs vagues"

La suite fut alors un calvaire. "J’ai alors pris une énorme sanction qui m’a amenée juste devant la falaise de Nazaré, explique Justine Dupont. L’endroit où personne ne veut se retrouver. Fred a essayé de me récupérer mais le timing était vraiment trop juste et il a dû fuir le long de la falaise. Je me suis ensuite faite atomiser par plusieurs vagues jusqu’à être poussée tout en bas de la falaise. Lucas a réussi à me récupérer juste avant que je finisse en mode ‘crustacé’ dans les rochers."

"Pendant que Lucas me portait pour me poser sur la plage avec l’aide des sauveteurs je faisais des signes de la main pour rassurer tout le monde et dire ‘I am OK’, conclut-elle. J’étais bien fatiguée mais consciente et OK. Je suis contente de tous ces entraînements qui m’ont permis de rester consciente jusqu’au bout et d’encaisser une telle violence. Le soir en regardant les images je suis vraiment reconnaissante de voir autant de personnes qui se sont bougées pour me sortir de là."

La série de clichés publiés sur son compte Instagram illustre l’enfer duquel s’est tirée la native de Bordeaux, âgée de 30 ans. Résidente de Nazaré, elle connaît parfaitement ce spot qui lui a réservé un accueil musclé. En octobre, la surfeuse expérimentée a remporté trois récompenses (sur quatre) lors des Big Wave Awards.