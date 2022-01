ATP Cup: pas d'exploit pour la France, éliminée après sa défaite contre l'Italie

Battue (3-0) par l'Italie de Jannik Sinner et Matteo Berrettini lors de sa deuxième rencontre dans la compétition, l'équipe de France est déjà éliminée de l'ATP Cup.

Sèchement battue par l’Italie (3-0) lors de leur deuxième rencontre, les Bleus ont vu leur parcours s’arrêter très tôt à l’ATP Cup, édition 2022. L’espoir d’aller plus loin s’est envolé à l’issue des simples, expédiés par Jannik Sinner (20 ans) et Matteo Berrettini (25) en deux manches chacun. Le 10e mondial a parfaitement négocié sa rencontre face à Arthur Rinderknech, qui l’avait battu à Lyon l’an passé, en s’imposant dans le tie-break de la deuxième manche (6-3, 7-6) pour s’éviter un match à rallonge.

L'Italie reste en course pour les demies

Après son exploit initial face à Daniil Medvedev, qui n’avait cependant pas empêché la France de s’incliner une première fois, Ugo Humbert n’est pas parvenu à rééditer pareille performance contre le 7e joueur mondial, Matteo Berrettini, s’inclinant lui aussi dans le jeu décisif du deuxième set (6-4, 7-6). Humbert n’a rien pu faire sur la mise en jeu adverse, particulièrement efficace avec 18 aces et 85% de points gagnés derrière la première balle, ne se procurant aucune balle de break au cours de la rencontre.

Difficile d’espérer dans ces conditions… La défaite et l’élimination des Bleus était déjà actée à cet instant, mais le double italien avec les mêmes hommes, à savoir Matteo Berrettini et Jannik Sinner, a remis le couvert et conclu au super tie-break pour l’emporter face à Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin (6-3, 6-7, 10-8). L'Italie, contrairement à la France, peut encore espérer voir les demi-finales, mais cela passera par une victoire contre la Russie, qui défie actuellement l'Autsralie.