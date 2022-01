Adélaïde: Monfils s’offre un joli titre à une semaine de l’Open d’Australie

Le Français Gaël Monfils a battu le Russe Karen Khachanov en deux sets (6-4, 6-4) en finale du tournoi ATP 250 d’Adélaïde ce dimanche. A 35 ans, le Parisen remporte le 11eme titre de sa carrière, le premier depuis 2020. De bon augure à une semaine du coup d’envoi de l’Open d’Australie.

Et de 11 pour Gaël Monfils. Le tennisman français s’est adjugé le 11eme titre de sa carrière en simple sur le circuit ATP en remportant ce dimanche le tournoi 250 d’Adélaïde. Le Parisien de 35 ans a battu en finale le Russe Karen Khachanov. Une victoire en deux sets (6-4, 6-4). Après avoir écarté l'Australien Thanasi Kokkinakis en demie, Monfils, 21eme joueur mondial, n’a jamais tremblé face au natif de Moscou (29e à l’ATP).

Sa première victoire sur le sol australien

Gaël Monfils, qui a disputé au moins une finale par an depuis 2005, s’impose pour la première fois de sa carrière sur le sol australien. Un succès de bon augure à une semaine de l’Open d’Australie, où il s’est incliné au 1er tour il y a un an. Ses derniers titres remontent à l’année 2020. Gaël Monfils s’était imposé successivement à Montpellier et à Rotterdam.