Adélaïde: Monfils en finale à une semaine de l'Open d'Australie

En grande forme, le Français Gaël Monfils a décroché son ticket pour la finale du tournoi d'Adélaïde après sa victoire ce samedi en demi-finale face à l'Australien Thanasi Kokkinakis. A une semaine du coup d'envoi de l'Open d'Australie, il briguera le titre face au Russe Karen Khachanov.

Le numéro 1 français Gaël Monfils s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 d'Adélaïde samedi, dès la première semaine de la saison 2022 et à une semaine du début de l'Open d'Australie (17-30 janvier), et y affrontera le Russe Karen Khachanov (29e) pour le titre. Monfils, 21e mondial et tête de série numéro 1, a poursuivi sa belle semaine de rentrée aux dépens de l'Australien Thanasi Kokkinakis (171e), battu 7-5, 6-0. Aux tours précédents, le Français de 35 ans s'était débarrassé de l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (90e) 6-2, 6-1 en 55 minutes, puis de l'Américain Tommy Paul (43e) 6-4, 6-1 en 69 minutes.

Sa première finale en Australie

Dans l'autre demi-finale, Khachanov a lui écarté le Croate Marin Cilic, ex-numéro 3 mondial aujourd'hui 30e, 7-6 (7-3), 6-3. Dès les premiers échanges de 2022, Monfils est ainsi assuré de jouer au moins une finale pour la 18e saison consécutive (depuis 2005). Il s'agira de sa première sur le sol australien.

En 2021, Monfils avait achevé sa saison sur un forfait au cours du Masters 1000 de Paris début novembre, avant son huitième de finale attendu face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Victime d'une lésion musculaire aux adducteurs, il s'était alors dit à la fois "frustré" et content d'en terminer avec une "année horrible", et avait affiché son envie "d'arriver au top en 2022 avec de gros résultats d'entrée".