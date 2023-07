ATP: Humbert bat le tenant du titre De Minaur et file en demies à Atlanta

Ugo Humbert, 38e mondial a battu le tenant du titre, l'Australien Alex De Minaur, 7-6 (7/4), 6-3 ce samedi en quart de finale à l'ATP d'Atlanta et affrontera en demi-finale un autre Australien Aleksandar Vukic (82e), vainqueur de l'Américain Christopher Eubanks 6-4, 6-4.

Le Français Ugo Humbert s'est qualifié samedi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Atlanta (dur) en battant l'Australien Alex De Minaur, tenant du titre, 7-6 (7/4), 6-3. Humbert, 38e joueur mondial, affrontera au tour suivant un autre Australien Aleksandar Vukic (82e), vainqueur de l'Américain Christopher Eubanks 6-4, 6-4.

Une deuxième demi-finale consécutive

Le Français de 25 ans enchaîne une deuxième demi-finale après celle disputée la semaine dernière à Newport, où il avait été battu par son compatriote Adrien Mannarino. Après une première manche accrochée remportée au jeu décisif, le Français a fait cavalier seul dans la deuxième, achevée en réussissant 13 points d'affilée sur son service.

"Oui oui, tres magnifique, @HumbertUgo ! (That's all the French we know)", s'est amusé à tweeter le compte officiel du tournoi d'Atlanta après le succès d'Humbert, précisant "c'est tout ce qu'on sait dire en français".

Fritz contre Wolf dans l'autre demi-finale

L'autre demi-finale opposera la tête de série N.1, l'Américain Taylor Fritz, à son compatriote J.J Wolf. Fritz a battu Kei Nishikori, ancien N.4 mondial retombé à la 439e place, 6-4, 6-2 en quart de finale du tournoi ATP 250 d'Atlanta où le Japonais signait son retour à la compétition cette semaine.

Nishikori, aujourd'hui retombé au 439e rang, a opposé une belle résistance dans la première manche face au 9e joueur mondial. Les deux joueurs ont conservé chacun leur service pendant les cinq premiers jeux, avant que Fritz ne fasse le break pour finalement empocher le set après 34 minutes (6-4).

Un retour compliqué pour Nishikori

Le Japonais, qui semblait avoir des difficultés à se déplacer sur le court, a été soigné au genou gauche pendant un temps mort médical entre les deux sets, et après avoir cédé son service dans le deuxième jeu, il n'a jamais pu reprendre le dessus.

Nishikori, détenteur de 12 titres ATP, a toutefois réussi son retour puisqu'il a remporté des victoires contre l'Australien Jordan Thompson et le Chinois Shang Juncheng pour atteindre les quarts de finale. Le finaliste de l'US Open en 2014 participait à son premier tournoi ATP depuis 2021, alors qu'il revient d'une opération de la hanche gauche en janvier 2022.