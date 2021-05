Rome: Paire balance encore un match et s’en prend à Jean-Paul Loth

Benoît Paire s’est fait sortir dès le premier tour du Masters 1000 de Rome par Stefano Travaglia (6-4, 6-3), ce lundi après une nouvelle salve contre l’arbitrage et un match balancé. Il s’en est aussi pris à Jean-Paul Loth, consutant à Eurosport.

Benoît Paire n’aura pas le temps de retrouver le public au Masters 1000 de Rome, autorisé à assister aux rencontres à partir des huitièmes de finale. Le Français – qui a retrouvé le goût de jouer avec des supporters à Madrid la semaine dernière – s’est fait sortir dès le premier tour du tournoi italien, ce lundi face à l’Italien Stefano Travaglia (6-4, 6-3). En retombant largement dans ses travers.

Il est complètement sorti du match dans le deuxième set après une faute sur son premier service. L’arbitre est descendu de sa chaise pour vérifier la marque et confirmer que la balle était bien sortie. Une décision confortée par le hawk-eye. Mais cela n’a pas calmé Paire, complètement focalisé sur cette "injustice" qui n’en était pas une. Il a enchainé trois double-fautes et balancé son jeu de service, laissant filer la fin du match dans un mélange de renoncement et de colère.

Mais son show s’est poursuivi après la perte de la rencontre. Après avoir snobé l’arbitre au moment de le saluer, Paire s’est vite saisi de son téléphone portable, tout en échangeant quelques mots amers avec son adversaire, pour prendre la marque "litigieuse" sous tous les angles en s’enquérant avant de la sanction à laquelle il s’exposait. "Je paierai l’amende", a-t-il promis avant de se voir signifier qu’il avait violé le règlement pour cette "conduite antisportive".

Il a conservé son téléphone en main pour s’en prendre ensuite à Jean-Paul Loth, ancien joueur, entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France et désormais consultant pour Eurosport. Tout en retenue, ce dernier a fustigé le comportement du joueur.



"Si Benoît avait été concentré, il aurait pu revenir dans le match mais comme, c’est Benoît, il s’est enterré, s’est noyé totalement, a déploré Loth. Sans aucune méchanceté de ma part, ça n’est pas admissible, à ce niveau de tennis, d’avoir des comportements pareils. Il n’a pas été mal élevé, ni grossier mais ce n’est pas un joueur professionnel, c’est un saltimbanque." Grossier, Paire l’a été dans sa réponse sur Twitter: "Jean-Paul Loth, c’est la personne âgée?"