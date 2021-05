Masters 1000 de Madrid: Paire gagne enfin et célèbre avec les spectateurs

Benoît Paire s'est défait du Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-4, 7-5), ce mardi au premier tour du Masters 1000 de Madrid, son deuxième succès de l'année. Après le match, le Français s'est offert un petit moment "célébration" avec les supporters présents sur place.

Il ne supportait plus de jouer sur des courts vides. Ce mardi à Madrid, les spectateurs étaient bien là et Benoît Paire a retrouvé l'odeur de la victoire en s'imposant face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, (6-4, 7-5) au premier tour du Masters 1000.

Jusque-là, le Français avait perdu dix des onze matchs qu'il avait joués en 2021. Son unique victoire remontait à fin février au premier tour du tournoi de Cordoba (Argentine), face au Chilien Nicolas Jarry. Ce mardi, il s'est offert son deuxième succès de l'année.

Privé des Jeux olympiques de Tokyo cet été par la Fédération française de tennis compte tenu d'une "répétition de comportements profondément déplacés", Benoît Paire n'avait pas caché son manque de motivation à jouer sans public lors de son élimination du tournoi de Monte Carlo.

"Franchement, je n’en ai rien à branler de ce match. J'habite à deux heures de route, chez mes parents. J'ai un double encore et après, je me casse chez moi. Arriver dans un cimetière pareil, ça me déprime un peu. Le tennis ne m’apporte plus rien d'heureux. Se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Franchement, rien à foutre et je vais rentrer chez moi."

Une petite célébration avec les supporters après le match

Traînant son spleen sur le circuit au temps de la pandémie de Covid-19 et souffrant du huis clos souvent mis en place, Benoît Paire a cette fois pu compter sur une petite colonie française bienveillante, vite rejointe par la centaine de spectateurs en tribunes, qui a donné de la voix, frappé des mains, tapé des pieds, et même sorti la corne de brume pour lui mettre du baume au coeur.

Après sa victoire, le Français est allé célébrer avec les supporters présents sur place sur un fond de "il est vraiment phénoménal" chantonné par les spectateurs.

Benoît Paire défiera défiera le Grec Stefanos Tsitsipas au deuxième tour, ni plus ni moins que le joueur le plus régulier de la première partie de saison