Tennis: Kyrgios attaqué en diffamation par une spectatrice de Wimbledon

Accusée devant les caméras du monde entier d'être ivre, une spectatrice de Wimbledon lance une action en justice contre Nick Kyrgios.

Déjà sous le coup d'une comparution en octobre devant un tribunal de Canberra pour des accusations d'agression, Nick Kyrgios se retrouve face à un nouveau front judiciaire. Le tennisman australien est poursuivi par une spectatrice de Wimbledon qu'il avait accusé d'être "ivre" et d'avoir consommé "700 verres".

Lors de sa défaite en finale du tournoi du Grand Chelem, en juillet dernier, Nick Kyrgios disait avoir été perturbé par cette femme dans le public. "Elle me distrait alors que je sers dans une finale de Wimbledon", avait déploré l'intéressé auprès de l'arbitre, dans des propos captés par les micros de télévision. "Pourquoi est-elle encore là ? Elle est complètement ivre au premier rang et me parle au milieu d'un match. Virez-la. Je sais exactement laquelle c'est. C'est celle qui porte une robe. C'est celle qui a l'air d'avoir bu environ 700 verres, mon frère", avait-il aussi fustigé.

"Pas d'autre choix"

Brièvement exclue de l'enceinte, la spectatrice avait fait savoir aux médias qu'elle ne faisait qu'encourager le joueur et qu'elle n'avait bu que deux verres. Plus d'un mois après les faits, cette avocate spécialisée en droit médical, dénommée Anna Palus, 32 ans, révèle qu'elle lance une action en justice.

Elle s'en est expliquée dans une interview accordée à The Guardian: "Je ne suis pas procédurière, mais après mûre réflexion, j'ai conclu que je n'avais pas d'autre choix que de demander à mes avocats Brett Wilson LLP d'engager une procédure en diffamation contre M. Kyrgios afin de laver mon nom. La nécessité d'obtenir une justification et d'empêcher la répétition de l'allégation sont les seules raisons d'engager une action en justice. Tous les dommages et intérêts récupérés seront reversés à des œuvres caritatives".