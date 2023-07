Tennis: l'improbable service dans le dos de Corentin Moutet, qui a "perdu la tête" face à John Isner

À Newport, aux États-Unis, Corentin Moutet a "perdu la tête" en tentant une sorte de service à la cuillère, mais dans son dos. Une expérimentation non-concluante.

Il ne savait plus quoi faire pour renverser la situation. Face à John Isner, en huitième de finale du tournoi ATP 250 de Newport (États-Unis), Corentin Moutet a fait sensation avec un coup improbable. Alors qu'il avait perdu le premier set 6-3 et qu'il y avait 4-2 en faveur de son adversaire dans le second, le Français a tenté un service... dans le dos.

Le geste a surpris le public, mais n'a pas été une franche réussite: la balle était trop longue. Sans ça, John Isner semblait prêt à expédier un retour dévastateur. Même si sur le coup, il admet s'être "raté".

"J'ai perdu la tête"

Corentin Moutet a immédiatement compris que son coup n'était pas une belle trouvaille. "Je perds la tête", dit-il sur le moment, sans même prendre le temps de voir la retombée de la balle.

"Le gars était trop bon haha, j'ai perdu la tête je ne savais plus quelle tactique essayer. Félicitations à lui", a-t-il ensuite tweeté.

John Isner s'est finalement imposé en deux sets (6-3, 6-4). Deux Français figurent tout de même au programme des quarts de finale: Adrian Mannarino, tête de série n°2, et Ugo Humbert, tête de série n°3.