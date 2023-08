Tennis: "le joueur le plus charismatique des deux dernières décennies", Djokovic encense Monfils, son prochain adversaire

Après deux ans d'absence faute de vaccin contre le covid, Novak Djokovic a signé son retour aux Etats-Unis avec une victoire face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, contraint à l'abandon dans le deuxième set (6-4 dans le premier), jeudi au Masters 1000 de Cincinnati. Il défiera le Français Gaël Monfils au prochain tour.

Novak Djokovic a fait mercredi un retour gagnant sur le sol américain, qu'il n'avait pas foulé depuis deux ans, se qualifiant pour le troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, contraint à l'abandon pour cause de blessure. Le n°2 mondial s'est qualifié en remportant le premier set 6-4 face à son son adversaire espagnol qui n'a pas pu poursuivre le match en raison d'une blessure au bas du dos.

"Gaël est un homme extraordinaire"

"Il m'a dit que cela avait commencé hier", a expliqué le Serbe, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem. "J'espère qu'il sera prêt pour l'US Open à New York". "Ce n'est pas la façon dont nous souhaitons gagner, le public attendait un match, une bataille", a ajouté le joueur de 36 ans, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem. Faute de vaccin anti-Covid, Djokovic n'avait pas joué aux Etats-Unis depuis 2021.

Jeudi, il affrontera Gaël Monfils, qui a a réalisé mercredi une nouvelle performance en éliminant l'Australien Alex De Minaur, 12e, 7-5 6-4 au deuxième tour. Le Français de 36 ans a brillé en battant le finaliste du Masters 1000 de Toronto, en deux heures, avec 29 coups gagnants contre 14 pour De Minaur.

"Ce sera une bataille de vétérans", a déclaré Djokovic à propos de son prochain match avec Monfils, les deux joueurs ayant plus de 35 ans. "Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l'aime vraiment - il apporte tellement de joie aux fans, a affirmé le Serbe. C'est le joueur le plus charismatique que nous ayons eu au cours des deux dernières décennies".