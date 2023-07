Tennis: ''Il aurait dû arrêter'', le père de Novak Djokovic espère qu'il prendra sa retraite en 2024

Dans le documentaire ''Novak Djokovic - Untold Stories'' le père du Serbe, Srdjan Djokovic, espère que son fils prendra sa retraite l'année prochaine. A 36 ans, Novak Djokovic joue ses dernières années sur le circuit ATP, même s'il évolue toujours à un niveau exceptionnel.

Se rapproche-t-on de la retraite pour Novak Djokovic ? La réponse est incertaine, tant la longévité du Serbe impressionne. Mais pourtant, son père, Srdjan, espère qu'il ne tardera pas trop : ''Je pense que cela fait un moment qu'il aurait dû arrêter ce travail très difficile'', a t-il dit dans le documentaire Untold Stories, consacré à son fils.

A 36 ans, Novak Djokovic détient le record de titres masculins du Grand Chelem (23) mais joue toujours à un niveau exceptionnel, même s'il a perdu la finale de Wimbledon 2023 contre Carlos Alcaraz.

Srdjan Djokovic ajoute même que le tennis ne représente pas toute la vie de Novak : ''Le tennis n'est qu'un segment de sa vie, mais pas sa vie entière. J'espère qu'il sera reconnu pour les choses qu'il fera après la fin de sa carrière, dès qu'il aura quitté le monde du tennis, ce que j'espère pour l'année prochaine. Et pour Novak doucement, mais sûrement... ce n'est pas la fin, mais disons dans un an et demi.''

Sa mère Dijana, qui s'exprime aussi dans le documentaire, est plus mesurée : ''Sa décision dépend de lui [...] En ce qui me concerne, il peut prendre sa retraite maintenant - il a tout gagné.''

Se mesurer à Carlos Alcaraz

Même s'il est compliqué de l'imaginer, il ne reste plus que quelques années à Novak Djokovic. Il vient par exemple de se retirer du Masters 1000 de Toronto, pour se préserver pour l'US Open notamment. Le Serbe l'a même avoué en mai : ''Le désir est toujours présent, mais les choses peuvent changer rapidement, j'ai 36 ans les gars.''

Avec l'avènement de Carlos Alcaraz, le Serbe a sans doute encore plus envie de montrer qu'il peut battre l'Espagnol dans les grands tournois, et de prendre sa revanche après Wimbledon.

Objectif: un 24e Grand Chelem

Mais beaucoup de défis attendent Novak Djokovic. Il peut toujours rêver de réaliser le Grand Chelem calendaire, ou même d'un Grand Chelem doré, en ajoutant les Jeux olympiques de Paris 2024. La retraite du Serbe paraît donc difficilement envisageable dès l'année prochaine, contrairement à ce que son père souhaite. Novak Djokovic évolue encore au plus haut niveau, et sa régularité lui permet toujours de jouer les premiers rôles. Prochain grand défi pour le Serbe : un 24e Grand Chelem avec l'US Open 2023 en jouant probablement auparavant à Cincinnati pour arriver dans les meilleures conditions.