Tennis: Robredo va faire ses adieux à Barcelone

Tommy Robredo, opposé à son compatriote Bernabé Zapata à Barcelone, va peut-être disputer le dernier match de sa carrière, ce lundi, lui qui a décidé de se retirer du circuit à l'issue du tournoi.

Voilà, c’est fini. Après avoir repoussé d’un an au moins la décision fatidique, Tommy Robredo s’apprête à tirer sa révérence, à 39 ans. Le tennisman catalan, tombé au 362e rang du classement ATP, débute ce lundi contre son compatriote Bernabé Zapata au tournoi de Barcelone, dans ce qui pourrait être son dernier match en tant que professionnel. Tommy Robredo a reçu une invitation des organisateurs qui lui ont offert l'opportunité de prendre sa retraite chez lui et devant ses fans. Le Catalan, vainqueur de 12 titres au cours de sa carrière, ainsi que de trois Coupes Davis (2004, 2008, 2009), sept fois quart de finaliste en Grand Chelem, a expliqué son choix à Marca.

"Cela fait quelques années que je n'étais pas très enthousiaste physiquement et mentalement. Je ne me sentais pas prêt à 100% à voyager chaque semaine. Pendant la pandémie, ma femme et moi avons décidé d'avoir notre première fille. Elle a maintenant un an et cela a changé mes priorités. Maintenant, je veux juste rester à la maison et ne pas prendre l'avion pour partir en tournée pendant des semaines, m'entraîner toute la journée et manquer les premières années de ma fille. L'année dernière aurait pu être celle de la retraite, mais je ne voulais pas regarder les tribunes et ne pas voir mes parents ou quelqu'un que je connaissais, car la pandémie était très limitante. Je voulais prendre ma retraite à la maison et avec les miens."

"Ce sport est en train de changer"

Le Catalan tentera de mettre un terme à sa carrière de manière magique dans un lieu qui lui a toujours été cher. Robredo s'est imposé à Barcelone en 2004 et a atteint la finale en 2006. L’ancien n°5 mondial, qui aura 40 ans en mai, laissera derrière lui l'une des plus grandes carrières de l'histoire récente du tennis dans son pays. Mais cet héritage et le souvenir qu’il laissera de ses années sur le circuit lui importent peu. "Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup, a-t-il confié. J'ai donné le meilleur de moi-même, beaucoup de gens ont aimé, d'autres non... Tout est très respectable. J'ai joué au tennis parce que je le voulais et parce que c'était ma passion, mon métier. Tous ceux qui se souviendront de moi se souviendront de ce qu’ils voudront et je me souviendrai du tennis pour ce qu'il a été : une passion de tous les jours."

Après plus de deux décennies de compétition professionnelle et près de 900 matches à son actif, celui qui se décrit comme "un guerrier de la vieille école" a travaillé dur ces derniers mois pour s’offrir un adieu émouvant à Barcelone. L'Espagnol n'a disputé que deux matchs officiels en 2022 après plusieurs saisons de compétition sur le circuit Challenger, le deuxième échelon du tennis mondial. "Ce sport est très compétitif et les gens jouent de mieux en mieux. Tout est en train de changer. Je ne suis pas inquiet car j'ai fait ce que je pouvais. Au-delà d'être le 100e ou le 50e, je voulais partir le jour où je n'en aurais pas envie et ce jour est arrivé. Je vais devoir faire d'autres choses." L'Espagnol n'a disputé que deux matchs officiels en 2022 après plusieurs saisons de compétition sur l'ATP Challenger Tour, mais il continue de travailler dur pour un adieu émouvant à Barcelone. le moment de commencer un nouveau chapitre est arrivé pour Robredo.