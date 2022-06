Tennis: Zverev absent de longues semaines après sa terrible blessure à Roland-Garros

Bien qu'il ait à peine entamé sa rééducation, alors que des examens supplémentaires seront nécessaires pour établir un diagnostic plus précis, Alexander Zverev serait confiant à l'idée de pouvoir disputer l'US Open (29 août-11 septembre), selon l'Equipe. Mais l'Allemand sera tout de même absent entre six et huit semaines.

Quatre jours après avoir quitté le court Philippe-Chatrier en béquilles, victime d’une terrible glissade qui lui a coûté un déchirement de plusieurs ligaments de la cheville droite, Alexander Zverev s’imagine déjà disputer l’US Open cet été (29 août-11 septembre). Tel est son objectif, soutient le quotidien L’Equipe. Le champion allemand n’a pas perdu son temps après avoir vu sa cheville se dérober au cours d’un match qu’il dominait (sauf au tableau d’affichage, puisque Nadal menait une manche à rien), l’obligeant à s’éclipser une première fois sur une chaise roulante. Zverev a entamé sa rééducation à peine 48h plus tard, rapportent nos confrères.

Zverev espère pouvoir jouer aux Etats-Unis

De retour à Munich, Alexander Zverev a consulté un spécialiste des problèmes aux chevilles. En attendant de pouvoir reprendre la course puis le chemin de l’entraînement, Zverev sera contraint de porter une chaussure spéciale afin de consolider la cheville en question. Avant un diagnostic final attendu après de nouveaux examens cette semaine, l’entourage de l’Allemand a calculé qu’il sera absent entre six et huit semaines, indique L’Equipe. Ce qui va l’obliger à faire l’impasse sur le tournoi de Wimbledon qui débute dans trois semaines (27 juin-10 juillet). Zverev espère être de retour pour le début de la tournée aux États-Unis, avec notamment le Masters 1000 de Cincinnati (13-21 août).

Ce pépin physique freine Alexander Zverev dans son élan, lui qui semblait se rapprocher de son meilleur niveau lors de cette quinzaine parisienne. Jusqu'à ce qu'il se torde la cheville, l'Allemand de 25 ans poussait l'Espagnol aux 22 trophées désormais en Grand Chelem dans ses retranchements depuis plus de trois heures. Forcément, "ce n'est pas un moment facile à vivre pour moi", concédait Zverev dans un communiqué vendredi soir. Un passage difficile d'un premier semetre lui-même compliqué, dont il espère voir le bout le plus rapidement possible.