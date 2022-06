Roland-Garros: "plusieurs ligaments déchirés" pour Zverev après son terrible abandon contre Nadal

Blessé à la cheville lors de la demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev va prendre la direction de l’Allemagne pour passer des examens complémentaires. Les premiers examens révèlent une déchirure de plusieurs ligaments du pied droit.

Ses cris résonnent encore dans les travées du court Philippe-Chatrier. Durement touché à la cheville après une glissade sur la terre-battue de Roland-Garros lors de la demi-finale contre Rafael Nadal, Alexander Zverev s'apprête à regagner son domicile. Il en a profité pour donner des nouvelles sur sa blessure, qui pourrait être plus grave que prévue.

"Je suis désormais sur le chemin du retour à la maison, écrit l'Allemand sur Instagram. Selon les premiers examens médicaux, il semble que je souffre de plusieurs déchirures des ligaments latéraux du pied droit. Je vais prendre la direction de l'Allemagne lundi pour de plus amples examens et pour déterminer la meilleure manière, et la plus rapide, de récupérer.”

Si, dans un premier temps, l'hypothèse de l’entorse était la piste privilégiée, une déchirure des ligaments de la cheville pourrait tenir le natif de Hambourg éloigné des courts plus longtemps que prévu. Déjà interrogé sur la nature de sa blessure, Zverev s’était montré pessimiste pour la suite des événements: “Ça a l'air d'être une blessure très sérieuse mais les médecins sont encore en train de l'analyser.”

De nombreux soutiens

Celui qui pouvait devenir numéro un mondial en cas de victoire à Porte d’Auteuil a également glissé un mot au public qui l’a soutenu depuis cette mésaventure. “Je tiens à remercier tout le monde dans le monde entier pour les gentils messages que j'ai reçus depuis hier, appuie l’Allemand. Votre soutien signifie beaucoup pour moi en ce moment !” "Sascha" ne perd pas son objectif de vue. “Je vais essayer de vous tenir au courant autant que possible de la suite des événements. A la prochaine fois Roland-Garros”.

Outre le soutien des spectateurs présents à Roland-Garros et celui des fans de tennis en général, Sascha Zverev peut compter sur le soutien de certains de ses collègues. L’Espagnol Alejandro Davidovich souhaite “une récupération rapide” à son “frère”, tout comme l’ATP. Le joueur de basket des Miami Heat, Jimmy Butler s’est fendu d’un “repose toi, mon frère.”

Adversaire de Zverev, Rafael Nadal avait lui aussi eu des mots à l’intention de son concurrent malheureux. “C'est très dur, je suis triste pour lui. Il jouait très bien, il a fait un excellent tournoi, c'est un excellent collègue et je sais combien il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Il n'a pas eu de chance, je lui souhaite un bon rétablissement.” Le Majorquin défiera Casper Ruud pour remporter le quatorzième Roland-Garros de sa carrière ce dimanche.