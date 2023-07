Billetterie de Roland-Garros: le PNF va ouvrir une enquête préliminaire concernant la FFT

Le parquet national financier va ouvrir une enquête préliminaire concernant la Fédération française de tennis, à propos de soupçons de malversation au sein de l'instance présidée par Gilles Moretton, en lien avec la billetterie du tournoi de Roland-Garros.

Alors que tout semblait plié dans ce dossier avec le classement sans suite de la plainte par le parquet national financier début juin, un nouveau rebondissement intervient. Selon nos informations, le PNF va finalement ouvrir une enquête préliminaire, après la demande du Parquet Général dévoilée par RMC Sport lundi dernier. Contacté par RMC, le PNF confirme cette décision.

Une plainte pour soupçons de "corruption" et de "détournements de biens"

Les plaignants, représentés par Me Versini-Campinchi, vont donc pouvoir livrer leurs témoignages au cours d'auditions organisées dans les prochaines semaines. Cette plainte pour des soupçons de "corruption" et de "détournements de biens" en lien avec la billetterie du tournoi de Roland-Garros vise plusieurs dirigeants de la FFT comme le président Gilles Moretton, Jean-Luc Barrière, actuel trésorier général et Hughes Cavallin son ancien directeur de cabinet.