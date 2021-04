Coupe Davis: la France connaît ses adversaires, deux nouvelles villes hôtes

La phase finale de la Coupe Davis 2021 (25 novembre-5 décembre) sera organisée non seulement à Madrid, comme prévu initialement, mais également à Innsbruck et Turin, a annoncé lundi la Fédération internationale de tennis (ITF). L'équipe de France connaît aussi ses adversaires et devra affronter la République tchèque et la Grande-Bretagne dans le groupe C, prévu en Autriche.

Les organisateurs de la Coupe Davis et la Fédération internationale de tennis (ITF) ont officialisé ce lundi le programme pour l'édition 2021. Outre Madrid qui accueillera à nouveau les demi-finales et la finale, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie) seront les villes hôtes d'un quart de finale chacun et de deux groupes du premier tour.

L'équipe de France devra se rendre à Innsbruck fin novembre prochain. Les Bleus ont hérité de la République Tchèque et de la Grande-Bretagne pour la phase de groupes. S'ils se qualifient pour les quarts de finale en finissant en tête du groupe C, les joueurs de Sébastien Grosjean joueront cette rencontre aussi en Autriche face au premier du groupe F (Serbie, Allemagne, Autriche).

Des conditions de jeu similiaires pour les 3 villes hôtes

Un court dur a été choisi pour les trois villes hôtes, dans l'optique de présenter des conditions similiaires pour les équipes. "Il était important de trouver deux villes européennes bien reliées à Madrid, avec des conditions de jeu similaires, pour offrir une transition en douceur aux joueurs venants d'autres sites, a déclaré Albert Costa, président des finales de Coupe Davis. Nous travaillons également en étroite liaison avec la région de Madrid et la mairie car grâce à leur soutien, Madrid reste le lieu principal de cette année."

Au total, ce sont 18 équipes qui prendront part à cette édition 2021 avant de passer à 16 nations l'année prochaine. La grande évolution concerne le format, controversé à son instauration en 2019, avec désormais onze jours de compétition contre sept en 2019. Le début de la phase finale est programmé à la fin de la saison, le 25 novembre 2021. La finale se tiendra elle le 5 décembre.

Un échec populaire lors de la première édition du nouveau format

La première édition de la Coupe Davis nouveau format, instaurée en concertation avec l'ITF par son nouveau propriétaire, le groupe Kosmos dirigé par le joueur de football Gerard Piqué, a eu lieu en 2019 à Madrid. La deuxième édition a elle été annulée en 2020 en raison du coronavirus. L'édition 2019, remportée par l'Espagne devant son public, a été un échec populaire. Le format sur une semaine a également provoqué des problèmes de programmation, plusieurs matchs s'étant terminés au beau milieu de la nuit.



Kosmos a racheté la Coupe Davis pour 3 milliards d'euros sur 25 ans et en a fait une compétition rassemblant toutes les équipes sur quelques jours en toute fin d'année, à l'origine dans une ville unique qui avait vocation à tourner.