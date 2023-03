Coupe Davis: la France connaît son groupe à Manchester

L'équipe de France de Coupe Davis aura fort à faire à Manchester (12-17 septembre), où elle espère prendre sa revanche sur le finaliste australien qui lui avait barré la route des quarts de finale lors de la précédente édition.

La France a rendez-vous à Manchester pour la phase de groupes de la Coupe Davis. Elle y affrontera l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse du 12 au 17 septembre. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi après-midi à Malaga (Espagne), ville qui accueillera la phase finale du 21 au 26 novembre. Les deux premiers de chacun des quatre groupes constitués se qualifieront pour les quarts de finale. Un stade de la compétition auquel les Bleus n'avaient pu accéder, notamment en raison de leur défaite face à l'Australie (2-1).

Avec Nadal et Djokovic ?

L'équipe de France tentera de prendra sa revanche face aux finalistes de l'édition 2022. Le Canada, tenant du titre, jouera à Bologne contre l'Italie, la Suède et le Chili. A noter l'alléchant groupe C qui regroupe l'Espagne et la Serbie, mais sans assurance de la participation de l'Espagnol Rafael Nadal ni du Serbe Novak Djokovic qui n'ont pas joué la dernière édition. L'Espagnol, qui s'entraîne sur ocre, ne sait toujours pas quand il pourra rejouer sur le circuit ATP après sa blessure à la jambe gauche qui l'avait sérieusement handicapé à l'Open d'Australie.

Les poules pour la phase de groupes (12-17 septembre):

Groupe A à Bologne (Italie): Canada (tenant du titre), Italie, Suède, Chili

Groupe B à Manchester (Grande-Bretagne): Australie, Grande-Bretagne, France, Suisse

Groupe C à Valence (Espagne): Espagne, Serbie, République tchèque, Corée

Groupe D (ville en Croatie encore à déterminer): Croatie, Pays-Bas, Etats-Unis, Finlande