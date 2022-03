Guerre en Ukraine: Svitolina devrait finalement jouer à Monterrey après sa menace de boycott

Elina Svitolina, joueuse de tennis ukrainienne, a annoncé qu'elle se présenterait sur le court à Monterrey dans la nuit de mardi à mercredi pour défier la Russe Potapova. Elle avait menacé lundi de boycotter son match.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, classée 15e mondiale, disputera bien son premier tour au WTA 250 de Monterrey face à la Russe Anastasia Potapova (81e mondiale), dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 2h du matin.

Svitolina, qui avait annoncé ce lundi sur Twitter qu'elle n'affronterait aucune adversaire russe ou biélorusse tant que la WTA n'aurait pas pris des mesures sanctionnant la Russie, a révélé au média britannique ITV qu'elle jouerait bien au Mexique. "Il y a eu beaucoup de discussions, aujourd'hui elle (la WTA) publiera une déclaration selon laquelle elle retirera les drapeaux (russes). Nous attendons juste la confirmation finale à ce sujet. Je vais jouer ce soir parce que mon adversaire va être sous drapeau neutre " a précisé l'Ukrainienne.

La WTA n'a pas encore confirmé

Cependant, la WTA n'a encore rien publié concernant un possible retrait des drapeaux des joueuses russes.

Svitolina a également annoncé qu'elle disputerait son match face à Potapova avec la tenue aux couleurs de l'Ukraine qu'elle portait lors des Jeux olympiques à Tokyo, où elle avait décroché une médaille de bronze. "Cela signifie beaucoup et ça va être une soirée spéciale pour moi. Ce ne sera pas comme les autres matchs. J'ai l'impression d'avoir le poids de mon pays sur mes épaules."

La femme de Gaël Monfils a tout même rajouté que première cette mesure ne lui suffisait pas: "Dans la communauté du tennis, il aurait fallu faire plus, cela fait déjà six jours aujourd'hui que des choses graves et horribles se passent en Ukraine. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un pas parce que je ne sentais pas assez de soutien de la part de notre communauté de tennis. En tant qu'Ukrainiens, nous ne pouvions plus rester silencieux en ressentant tant de douleur."