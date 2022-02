Svitolina clame son amour pour l’Ukraine au moment où la Russie attaque

Elina Svitolina a posté mercredi soir une belle déclaration d'amour en faveur de l'Ukraine. Une prise de position de la joueuse de tennis qui intervient au moment où la Russie de Vladimir Poutine a lancé une opération militaire dans le pays voisin.

En couple avec Gaël Monfils depuis plusieurs années, Elina Svitolina pourrait prétendre à obtenir la nationalité française après son mariage avec l'actuel 25e joueur du classement ATP. Pourtant, la joueuse ukrainienne n'a eu de cesse de rappeler son attachement à son pays natal en confirmant son aussi qu'elle ne changerait pas de nationalité sportive malgré son mariage. Au moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine est entré dans une nouvelle phase avec l'annonce d'une opération militaire de la part de Vladimir Poutine, Elina Svitolina a une nouvelle fois déclaré sa flamme à sa chère Ukraine.

"Je suis fier d'être Ukrainienne, a écrit l'actuelle 15e joueuse mondiale dans un message posté sur les réseaux sociaux. Unissons-nous en cette période extrêmement difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine."

Une célébration pro-Ukraine en Ligue des champions

Outre ses mots, Elina Svitolina a joint à son message une vidéo montrant la beauté des paysages ukrainiens. Fière de son pays, fère de sa nation, la joueuse de 27 ans n'est pas la seule sportive à prendre position en marge du conflit russo-ukrainien. Ce mercredi, le joueur du Benfica Lisbonne Roman Yaremchuk a affiché son soutien à l'Ukraine lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam (2-2).

Auteur de l'égalisation pour le club portugais en deuxième période, l'international ukrainien aux 36 sélections a célébré son but en dévoilant un tee-shirt flanqué d'un symbole pro-Ukraine sous son maillot. Logiquement sanctionné d'un carton jaune pour son geste (le retrait de maillot), l'Ukrainien de 26 ans a assumé sans se cacher.

"Je voulais soutenir mon pays, a déclaré Roman Yaremchuk après le match au micro de CNN, dans des propos rapportés par le quotidien portugais A Bola. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela et j'ai peur de ce qui se passe. Je veux soutenir mon pays. Le club me soutient, m'a parlé et a voulu tout faire pour m'aider."

Le football européen et l'UEFA, malgré une neutralité si souvent affichée, pourrait cette fois décider de s'impliquer indirectement dans le conflit russo-ukrainien. La confédération européenne de football présidée par le Slovène Aleksander Ceferin songerait sérieusement à relocaliser la prochaine finale de Ligue des champions initialement prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg.