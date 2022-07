Guerre: le tennisman russe Rublev envisage de changer de nationalité

La guerre en Ukraine provoquée par la Russie motive certains pays à prendre des décisions radicales concernant les joueurs russes, en les interdisant de participer à certains tournois, comme à Wimbledon au début du mois. Victime de cette situation, Andrey Rublev semble avoir une idée pour pallier cette situation.

Daniil Medvedev, Daria Kasatkina, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka, ils ont tous un point commun, celui d'avoir été privé de Wimbledon à cause de leur nationalité. En soutien au peuple ukrainien, l'organisation du Grand Chelem londonien avait décidé de bannir tous les athlètes russes et biélorusses pour l'édition 2022.

Une situation qui a beaucoup touché le numéro 2 russe, Andrey Rublev, qui a regretté le manque d'attention de l'organisation : "Nous avions proposé des solutions qui auraient pu être vraiment utiles sur le plan diplomatique. Par exemple, jouer en double mixte avec des joueuses ukrainiennes. Ou alors, ne pas nous battre pour le trophée. Nous voulions montrer qu’il n’y a pas de guerre dans le tennis. En tant que joueur de tennis, je pouvais délivrer le bon message. Mais ils disaient que le gouvernement russe utiliserait nos résultats pour faire propagande", a t-il déclaré dans un entretien avec le youtubeur russe Vitya Kravchenko, auquel il a participé avec sa compatriote Daria Kasatkina, qui a récemment fait son coming out.

Un changement de nationalité ?

Face à cette situation et le manque de solution de ces joueurs, impuissants, Andrey Rublev a même songé à prendre une décision radicale, changer de nationalité : "Peut-être que j’aurais dû pour participer au tournoi... Si on était bannis de tous les tournois, et que je voulais continuer ma carrière, c’est l'une des solutions", a t-il confié.

Engagé à Hambourg cette semaine, le numéro 2 russe a été battu en deux manches par l'argentin Francisco Cerundolo (6-4/6-2).