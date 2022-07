Tennis: "Je reviendrai quand je me sentirai capable de gagner", Zverev veut prendre son temps après sa grave blessure

Voilà presque sept semaines qu'Alexander Zverev a quitté le court Philippe-Chatrier, en béquilles et les larmes aux yeux, coupé en pleine élan en demi-finale de Roland-Garros. Gravement touché à une cheville, l'Allemand, qui poursuit sa rééducation, s'est confié à Eurosport Allemagne.

Triple déchirure ligamentaire à la cheville droite. Le bilan était lourd pour Alexander Zverev, blessé en demi-finale de Roland-Garros alors qu'il livrait un immense combat face à Rafael Nadal. Opéré, le numéro 2 mondial poursuit une dure et longue rééducation: "Les journées sont longues, avoue l'Allemand auprès d'Eurosport Allemagne. Je commence très tôt le matin et je finis tard le soir. (...) J'ai presque réappris à marcher et à courir". Sérieux et appliqué, Alexander Zverev dresse un bilan positif de son travail : "La rééducation se passe très bien, se réjouit-il. Je fais des progrès chaque jour et j'ai hâte de passer à l'étape suivante qui me rapprochera encore des courts de tennis".

Il y a quelques jours, il publiait sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de marcher sans béquilles.

Plus récemment, c'est raquette à la main sur un court de tennis que Zverev s'affichait sur son compte Instagram.

Encore des incertitudes

Même si l'état d'esprit du joueur allemand est irréprochable, il doit faire face à des incertitudes, notamment sur son retour. Aucune date n'a été fixée, le seul objectif du joueur est de revenir en forme le plus vite possible : "Nous n'avons pas encore décidé d'une date exacte pour mon retour à la compétition, mais je travaille très dur chaque jour pour que ça arrive aussi tôt que possible" explique t-il.

Surtout, l'Allemand veut être capable de gagner dès son retour, même si c'est souvent compliqué : "je ne veux pas m'aligner juste pour être là, participer. C'est pour ça que je reviendrai quand je me sentirai capable de gagner", affirme t-il au média allemand.

Verra-t-on Alexander Zverev sur les courts de l'US Open à la fin du mois d'août? Le contre la montre semble lancé et nul doute que l'Allemand fera le maximum pour être prêt.