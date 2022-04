La WTA cherche toujours Peng Shuai et ne retournera pas en Chine d'ici 2023

La WTA n'abandonne pas Peng Shuai et continue de mettre la pression sur la Chine, en annonçant un calendrier 2022 sans tournoi au sein du pays asiatique. Le directeur du circuit Steve Simon, aurait tout de même aimé être soutenu par l'ATP et espère un retour en 2023, une fois l'affaire réglée.

L'association de tennis féminin, la WTA, s'efforce toujours de trouver une solution à l'impasse dans laquelle se trouve la Chine concernant l'affaire Peng Shuai, mais ne retournera pas dans le pays cette année, a déclaré le directeur du circuit, Steve Simon.

Pas de retour en Chine d'ici 2023

Après la disparition de Peng Shuai, ancienne numéro un mondiale du double, après ses accusations de viol visant l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli, la WTA avait suspendu tous ses tournois au sein de l'Empire du milieu. Une décision qui devrait coûter au circuit féminin d'élite des centaines de millions de dollars en diffusion et en parrainage.

"Nous restons déterminés à trouver une solution à ce problème, a déclaré Steve Simon à The Tennis Podcast. Nous voulons trouver une solution avec laquelle Peng peut être à l'aise, le gouvernement chinois peut être à l'aise et nous pouvons être à l'aise. Il n'est pas question pour nous de nous retirer de la Chine. Nous avons suspendu nos activités là-bas pour le moment. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous trouvions une solution." Le directeur du circuit féminin espère "être de retour" en Chine en 2023, "avec une résolution qui montre que des progrès ont été réalisés d'ici-là. C'est une victoire pour le monde si nous pouvons accomplir cela."

"Nous n'avons pas eu de communication récente avec Peng"

La dernière apparition de Peng Shuai remonte aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février et elle avait alors nié avoir accusé quiconque d'agression sexuelle, affirmant que son message avait été mal compris. Elle avait ajouté qu'elle avait elle-même supprimé le message sur les réseaux sociaux et a nié avoir "disparu". La WTA a toutefois maintenu sa demande d'une enquête formelle sur les allégations de Peng Shuai et la possibilité de la rencontrer en privé pour discuter de la situation.

"Nous n'avons pas eu de communication récente avec Peng et le monde n'a pas vu Peng depuis les Jeux olympiques non plus, s'est inquieté Steve Simon. Je ne pense pas que l'on puisse changer les choses dans ce monde en s'éloignant des problèmes. Vous devez créer le changement. Ce n'est peut-être pas tout ce que nous voulons. Mais nous devons trouver une solution qui trouve cet équilibre qui nous permet de revenir en arrière et de voir des progrès dans ce domaine."

Un calendrier 2022 sans la Chine, à l'inverse de l'ATP

La WTA n'a pas encore annoncé son calendrier 2022 après le Grand Chelem de l'US Open en septembre, mais Simon a déclaré que l'organe directeur annoncerait un calendrier d'automne "assez solide" dans les deux ou trois prochaines semaines. Un programme qui se fera donc sans la Chine, à l'inverse du circuit masculin, qui a conservé quatre tournois dans le pays malgré la situation. Simon a déclaré qu'il respectait la position de l'ATP.

"Leur différence, c'est qu'aucun de leurs membres n'est touché là-bas, a-t-il ajouté. Ils devront prendre leurs propres décisions à ce moment-là. Aimerions-nous avoir leur soutien sur ce que nous défendons là-bas et sur les problèmes ? Absolument. Mais nous n'essayons pas d'influencer leur décision de quelque manière que ce soit, elle doit être la leur."