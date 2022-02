JO 2022: Peng Shuai a assisté à l’épreuve de Big Air avec Thomas Bach

Comme elle l’avait annoncé, Peng Shuai a assisté à l’épreuve de ski Big Air, ce mardi lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. Elle accompagnait Thomas Bach, président du comité international olympique (CIO).

Une apparition remarquée et très politique. Peng Shuai a assisté à l’épreuve de ski Big Air, ce mardi lors des Jeux olympiques d’hiver 2022 de Pékin en compagnie de Thomas Bach, président du comité international olympique (CIO). Le dirigeant et la joueuse s’étaient déjà rencontrés samedi, comme prévu, lors d’un dîner. "Lors de ce dîner, samedi, nous avons pu beaucoup discuter et échanger agréablement, a révélé Peng Shuai dans une interview à L’Equipe, lundi. Il m'a demandé si j'envisageais de revenir à la compétition, quels étaient mes projets, ce que j'envisageais, etc."

La tenniswoman est devenue l’objet de vives inquiétudes à travers le monde après la publication d’un message sur le réseau social Weibo dans lequel elle révélait avoir subi une agression sexuelle de l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli. Le texte avait ensuite été supprimé par la censure chinoise et la joueuse de 36 ans avait disparu des radars. Des nouvelles ont ensuite été diffusées par le biais de texte ou de photos distillés par les médias d’Etat, suscitant le scepticisme des instances, comme la WTA, sur la liberté de ses mouvements.

Sa présence sur un site olympique, mardi, peut être interprétée comme une mise en scène pour diffuser l’impression que tout va bien. Dans une interview à L’Equipe, Peng Shuai a fait part de son incompréhension face à la vague de soutiens reçue à travers le monde en démentant avoir subi une agression sexuelle. Elle a ajouté avoir supprimé son message sur Weibo parce qu’elle en avait "envie".

"Je n'ai jamais disparu"

"Je n'ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir", a-t-elle également assuré. Elle a donc assuré que tout allait bien en actant tout de même la fin de sa carrière. Elle en avait profité pour annoncer sa présence sur le concours de ski Big Air, ce mardi au cour duquel la Française Tess Ledeux a décroché la médaille d’argent.

"J'aimerais encore mieux jouer et non regarder, a-t-elle souri. Je suis allée voir la compétition de curling (samedi). Je voudrais aller voir aussi le patinage artistique, la danse sur glace. J'ai aussi particulièrement envie d'assister au ski acrobatique parce que nous avons la championne chinoise Eileen Gu (sacrée championne olympique, ce mardi) que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir, même s'il y a beaucoup de sports, de techniques que je ne comprends pas. Je suis très excitée à l'idée d'assister à ces compétitions."