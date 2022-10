Masters 1000 Paris-Bercy: "J'ai deux chez moi, Los Angeles et Paris", confie Maxime Cressy

Victorieux de Diego Schwartzman, Maxime Cressy, 34e mondial, s’est offert un match de gala mardi au Masters 1000 de Paris-Bercy face à Novak Djokjovic. Né dans la capitale française, ce serveur volleyeur infernal s’est installé en Californie après un cursus fédéral inabouti. Il reste sélectionnable en Coupe Davis. Et il serait le n°1 tricolore…

Mardi après-midi, Novak Djokovic va "ouvrir" son Bercy face au numéro 1 français. On ne parle pas là d’Arthur Rinderknech mais de Maxime Cressy, 34e mondial. Né à Paris il y a 25 ans, il a suivi toute les filières fédérales en jeunes avant de choisir de filer aux Etats-Unis. Conquis par sa nouvelle vie, il évolue sur le circuit ATP sous la bannière américaine mais reste sélectionnable pour l’équipe de France de Coupe Davis, si le cœur lui en dit un jour. Car il a sa licence au Lagardère Paris Racing. Et c’est un enfant de la Croix-Catelan.

"Oui, j’ai deux 'chez moi' : Los Angeles et Paris, rigolait Maxime Cressy après son succès face à Diego Schwartzman. Gagner un match à Bercy, j’en ai rêvé depuis que je suis tout petit. Franchement, avoir le public derrière moi, c’était très spécial. Ne me demandez pas de trancher entre les Etats-Unis et la France, je joue pour les deux. Mais plus je gagne, plus on va me poser la question…"

Après chaque jeu, il change de raquette

Avec ces 199 centimètres, Maxime Cressy est aimanté par le filet. C’est le seul joueur du circuit à pratiquer le service volée systématiquement. Autre particularité incroyable: il change de raquette après chaque jeu ! Il en utilise une pour ses jeux de service et une autre pour ses jeux de retour.

"J’ai décidé de faire cela très récemment, explique-t-il. Je perdais en efficacité au service avec la tension qui baissait. Donc, ma raquette pour servir est quatre grammes plus lourde." Quatre grammes, ça parait insignifiant mais pour Maxime Cressy, la différence est énorme. "J’ai un meilleur 'pop' à l’impact !"

Ambitieux, il va se présenter mardi après-midi face à Novak Djokovic sans complexe. "Je ne me fais pas trop d’idées du mec qui est en face. Un peu comme Karlovic, c’est ce qu’il m’a dit. Je me suis beaucoup inspiré de lui." Et si Cressy arrive à faire comprendre au chaud public de l’Accor Arena qu’il est un vrai titi parisien, ça peut compliquer la tâche du sextuple vainqueur…