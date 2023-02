Indian Wells: Kyrgios encore forfait

Absent des courts depuis octobre, Nick Kyrgios comptait faire son retour la semaine prochaine au Masters 1000 d'Indian Wells. L'Australien a finalement renoncé à s'y aligner.

L'Australien Nick Kyrgios, qui espérait faire son retour à la compétition au Masters 1000 d'Indian Wells la semaine prochaine, "a déclaré forfait, insuffisamment remis d'une blessure au genou gauche", ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi californien. Le 19e joueur mondial n'a plus joué depuis le 6 octobre, et sa victoire en huitième de finale contre Kamil Majchrzak.

Il avait ensuite été contraint de renoncer à participer à l'Open d'Australie, à la mi-janvier, moment durant lequel il avait subi une arthroscopie pour soigner une déchirure du ménisque, qui a causé un kyste dans le cartilage.

Son parcours jusqu'en quart de finale à Indian Wells l'an passé, alors qu'il était descendu à la 132e place mondiale, avait sonné l'heure de son retour au plus haut niveau, après plus de deux années de galères, entre dépression nerveuse et impossibilité de jouer en raison du Covid-19 en 2020.

Dans la foulée, il avait atteint la finale à Wimbledon, remporté le tournoi de Washington et atteint les quarts à l'US Open. Outre son forfait en Californie (8-19 mars), il s'est aussi retiré de la liste des engagés pour le Masters 1000 qui suivra à Miami (22 mars-2 avril), rapportent plusieurs médias américains.