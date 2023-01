Open d'Australie: Nick Kyrgios déclare forfait sur blessure

Blessé au genou, Nick Kyrgios a déclaré forfait lundi à la veille de son entrée en lice lors de l'Open d'Australie. Le 21e joueur mondial se dit "dévasté", lui qui espérait réaliser un grand tournoi devant son public.

C'est un coup dur pour Nick Kyrgios et le public australien, qui attendait beaucoup du 21e mondial lors de l'Open d'Australie. Le finaliste du dernier Wimbledon a déclaré forfait ce lundi, à la veille de son entrée en lice dans le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Une arthroscopie est prévue

Une blessure au genou a eu raison des espoirs de Nick Kyrgios. L'Australien se dit psychologiquement "détruit" par cette décision. Il devait débuter mardi face au Russe Roman Safiullin (97e). "C'est un mauvais timing mais c'est la vie, les blessures font partie du sport, a déclaré l'intéressé. Je ne doute pas que je serai de retour à mon meilleur niveau, mais pour l'instant je suis dévasté parce que je joue sans doute le meilleur tennis de ma carrière. C'est juste brutal."

Nick Kyrgios doit subir une arthroscopie dans sa ville de Canberra dans les prochains jours et revenir à la compétition en mars à Indian Wells, selon son physiothérapeute. "C'est mon tournoi national, j'y ai d'excellents souvenirs et notamment le titre en double l'an dernier (avec Thanasi Kokkinakis, ndlr) et arriver là cette année en étant l'un des favoris c'était fou mais il ne me reste plus qu'à faire ce qu'il faut et revenir", a commenté Kyrgios.

Son physiothérapeute Will Maher a précisé que Kyrgios avait "des problèmes au genou depuis une semaine environ". "Ce n'est pas une blessure grave qui met sa carrière en péril", a souligné Maher. "Nick veut jouer en étant sûr de tenir les sept matchs nécessaires pour aller jusqu'au titre, soit potentiellement sept fois trois heures. Simplement entrer sur le court n'est pas suffisant pour lui", a-t-il ajouté.