Masters 1000 (Madrid): Benoît Paire qualifié dans une ambiance de feu

Après avoir renversé le Japonais Kaicho Uchida ce mardi, 2 sets à 1, Benoît Paire s'est qualifié pour le grand tableau du Masters 1000 de Madrid

Le roi du suspense. Après avoir effacé lundi l'Italien Francesco Passaro, 125e mondial, 2 sets à 1, en ayant été mené une manche à rien, Benoît Paire a réitéré ce scénario face au Japonais Kaichi Uchida, 160e au classement ATP.

De nouveau mené d'un set et breaké dans la troisième manche, le Français, 159e mondial, s'en est finalement sorti (3-6, 6-3, 6-4). Il s'est qualifié pour le grand tableau du Masters 1000 de Madrid, deux semaines après avoir échoué en qualifications du Masters 1000 de Monte Carlo après avoir mené 6-2, 5-1 face à Alexei Popyrin.

Paire soutenu par le public madrilène

Comme d'habitude à Madrid, Benoît Paire a reçu les faveurs du public local et de supporters français présents dans la capitale espagnole. Benoît Paire rejoint ainsi ses compatriotes Grégoire Barrère, Ugo Humbert, Jérémy Chardy, Hugo Gaston, Quentin Halys, Corentin Moutet, Adrian Mannarino, Hugo Grenier et Richard Gasquet. Arthur Fils et Arthur Cazaux pourraient également les rejoindre s'ils se qualifient ce mardi, respectivement face à Matteo Arnaldi et Yannick Hanfmann.