Monte-Carlo: Benoît Paire échoue en qualifications après avoir mené 6-2, 5-1

Benoît Paire a bénéficié d’une wild card pour participer aux qualifications du Masters 1000 de Monte Carlo mais il a échoué de peu. Le Français s'est incliné ce dimanche en 3 sets face au joueur australien Alexei Popyrin (6/2 - 7/6 - 6/4) au second tour des qualifications, après avoir battu son compatriote Grégoire Barrère au tour précédent.

A deux points du tableau principal

Le Français affichait son bonheur de rejouer de grands tournois après sa victoire la veille contre son compatriote Grégoire Barrère (62e), lui qui a vécu des années de doute post covid qui l'ont vu plonger au classement. Mais dimanche, il a échoué à deux points du tableau principal.

Alors qu'il dominait nettement Popyrin et semblait se diriger vers une victoire aussi tranquille que convaincante en s'étant détaché 6-2, 5-1, l'Avignonnais n'a pas su conclure. Il a notamment manqué un revers à 5-4 et 30/30 dans le set décisif qui lui aurait donné une balle de match.

"Calme toi Benoit"

Bénéficiant d'une wild card pour les qualifications au tournoi, le Français avait confié avoir été très touché du geste de l'organisation: "Pendant l’édition Covid, j’avais dit des choses pas très sympas. Que le court était un cimetière… Mais j’avais ajouté que c’était le plus beau tournoi du monde. Avec mon agent, on avait quand même décidé de faire la demande et j’ai été très touché de leur réponse. Le message, c’était un beau cadeau et je les remercie beaucoup. Il faut croire que j’attire aussi du monde."

Finalement éliminé prématurément à Monte Carlo, Benoit Paire a ironisé sur ce nouvel échec en story Instagram, partageant une vidéo de lui dans le bain de son hôtel monégasque. "Calme toi Benoit", écrit-il en commentaire. Juste avant ce deuxième tour de qualification, le Français avait qualifié avoir arrêté l'alcool, prenant conscience de ses quelques abus.

Story Instagram de Benoit Paire après son élimination à Monte Carlo © Instagram de Benoit Paire