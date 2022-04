Tennis: quand Djokovic se mesure à Neymar et Verratti aux jongles

De passage au Masters 1000 de Monte-Carlo ce lundi, les joueurs du PSG, Neymar et Marco Verratti, ont amusé la galerie avec la complicité du Serbe Novak Djokovic à l’occasion d’un exercice de jongle.

Plus d’une fois, les tennismen nous ont épaté au foot, la plupart d’entre eux sont aussi habiles avec un ballon de foot qu’une raquette pour taper dans une petite balle jaune de tennis. Mais pas tous. Et pas avec une grosse balle jaune. Alors qu’ils déambulaient tous les trois dans les allées du tournoi de Monte-Carlo, Marco Verratti, Neymar, et surtout Novak Djokovic, qui participera bien cette année au premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, se sont prêtés à un petit jeu pour les caméras.

Djokovic a les crocs

Et si le Serbe maîtrise son sujet sur les courts, son contrôle de balle est beaucoup plus approximatif avec les pieds. Après un contrôle de la poitrine sur une passe appuyée de Verratti, Djokovic s’est un peu emmêlé les pinceaux, sous les yeux d’un Neymar hilare. Auparavant, le Brésilien avait pris place en tribunes aux côtés de Marco Verratti, les deux hommes se situant juste devant la mannequin brésilienne Izabel Goulart, compagne de l’ancien gardien du PSG, Kevin Trapp, dont ils sont restés très proches.

Après des mois d'inactivité en raison de son refus du vaccin contre le covid, Novak Djokovic reprend la compétition sur la terre battue de Monte-Carlo avec l'appétit d'un champion dont l'objectif principal n'est autre que Roland-Garros. "La compétition me manque, je suis toujours très motivé, j'ai envie de jouer contre les jeunes, les meilleurs au monde, pour décrocher les plus beaux titres", a prévenu le Serbe dimanche au premier jour du Masters 1000 monégasque.