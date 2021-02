Open d'Australie: Brady rejoint Pegula pour un quart 100% américain

Respectivement vainqueurs de Donna Vekic et Elina Svitona, les deux joueuses américaines Jennifer Brady et Jessica Pegula s'affronteront en quart de finale de l'Open d'Australie.

Jennifer Brady (24e) a rejoint Jessica Pegula pour un quart de finale 100% américain à l'Open d'Australie en dominant la Croate Donna Vekic (33e), diminuée par un genou droit douloureux, en deux sets 6-1, 7-5, lundi à Melbourne. Pegula (61e) était venue à bout un peu plus tôt de la N.5 mondiale Elina Svitolina 6-4, 3-6, 6-3. En dehors du top 50 au début de la saison 2020, Brady s'est révélée en s'invitant dans le dernier carré de l'US Open en septembre dernier.

Elle n'a toujours pas perdu un set

Elle n'a toujours pas laissé échapper le moindre set au cours de sa quinzaine australienne. Avant son huitième de finale, elle n'avait même laissé filer que onze jeux. Et dire qu'elle fait partie des 72 joueurs et joueuses qui ont eu la malchance de passer deux semaines en quarantaine complète à leur arrivée à Melbourne après avoir voyagé à bord de vols touchés par des cas de Covid-19.

De l'autre côté du filet lundi, Vekic n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Largement bandée, au-dessus, en dessous et à l'arrière du genou droit en tout début de seconde manche, c'est pourtant à partir de ce moment-là que la Croate a opposé le plus de résistance. Mais Brady a su faire la différence au moment opportun pour s'imposer en un peu plus d'une heure et demie.