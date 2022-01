Open d'Australie: Cornet s'offre un 8e pour son anniversaire, pas d'exploit pour Paire

Alizé Cornet a éliminé en trois sets la Slovène Tamara Zidansek (4-6, 6-4, 6-2) ce samedi et se qualifie pour la seconde fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le jour de ses 32 ans. Benoît Paire, lui, s’est finalement incliné en quatre sets (6-3, 7-5, 6-7, 6-4) face au numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas.

Encore une grosse performance pour la Française Alizé Cornet. Pour son anniversaire (32 ans), la 61e mondiale s'est qualifiée au bout de ses forces pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en retournant une situation compromise pour battre la Slovène Tamara Zidansek (29e) 4-6, 6-4, 6-2.

"C'était de la survie ! La chaleur de Melbourne ne m'avait pas manqué", a-t-elle lancé, à l’issue d’un match de 2h45 sous le caniar australien. La Française restait sur trois éliminations consécutives au 2e tour à Melbourne où elle avait atteint les huitièmes de finale en 2009.

"Treize ans après mon premier huitième de finale à l'Open d'Australie, je suis de retour!", a-t-elle lancé au public. Pour ses 32 ans, Alizé Cornet a reconnu avoir eu un match compliqué : "Je ne trouvais pas de solution au 1er set, mais j'ai continué de me battre et c'est magique d'avoir gagné."

Elle participe à son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif et a atteint les 8es de finale dans chacun des quatre Majeurs, sans jamais parvenir à se hisser en quarts. Pour la sixième fois, elle tentera de le faire lundi, en affrontant la Roumaine Simona Halep (15e). Au tour précédent, la Française avait créé la surprise en dominant nettement l'Espagnole Garbine Muguruza (6-3, 6-3), et elle continue donc sur sa lancée. Elle est la dernière Française encore en lice pour cette deuxième semaine.

Pas d’exploit pour Benoît Paire

Benoît Paire n’aura lui pas réussi à faire douter Stefanos Tsitsipas. Après 2h45 de jeu, le Français, 56e joueur mondial, s’est finalement incliné en quatre manches face au Grec, numéro 4 mondial, 6-3, 7-5, 6-7, 6-4, lors du 3e tour de l’Open d’Australie. Auteur d’un très beau parcours lors de ce Grand Chelem, Paire quitte donc le pays des kangourous avec les honneurs, ayant réussi à gratter un set à l’un des meilleurs joueurs sur dur. Il n'y aura donc que Gaël Monfils et Adrien Mannarino comme joueurs français chez les hommes en deuxième semaine de l'Open d'Australie.

Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste l'an dernier à Melbourne, a tenu à saluer la belle performance du Français : "Benoît est l'un des joueurs les plus difficiles à battre parce qu'il a beaucoup de talent et qu'il sent très bien le tennis. Alors je suis vraiment très content." Le Grac affrontera au tour suivant Taylor Fritz (22e) qui a battu l'Espagnol Roberto Bautista (18e) 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 pour se hisser enfin en huitièmes de finale à Melbourne après trois éliminations successives au 3e tour.

Au second tour, Benoît Paire s’était imposé face au numéro 28 mondial Grigor Dimitrov, en quatre sets, dans une longue bataille de 3h22, lui offrant un ticket pour le fameux troisième tour. Avant cette édition, le 58e mondial n’avait atteint que deux fois (2014 et 2017) le 3e tour à Melbourne, sans jamais le passer. L'an dernier, alors qu'il était psychologiquement atteint par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid, il avait perdu dès le 1er tour.