Open d’Australie: "Ne commence pas!", Monfils refuse de se projeter sur son tableau abordable

Gaël Monfils a parfaitement débuté son Open d’Australie en balayant l'Argentin Federico Coria (6-1, 6-1, 6-3), lundi mais le Français refuse de se projeter sur son tableau qui s’est dégagé avec l’expulsion de Novak Djokovic.

Gaël Monfils, 19e mondial, a expédié l'Argentin Federico Coria (64e) 6-1, 6-1, 6-3, lundi à Melbourne au premier tour de l'Open d'Australie, un an après les pleurs qui avaient marqué son impuissance lors de son entrée en lice dans l'édition 2021. Au 2e tour, le Français de 35 ans - récent vainqueur du tournoi d’Adelaïde - affrontera le Kazakh Alexander Bublik (35e) ou l'Américain Ernesto Escobedo (141e).

Athlétique, précis et solide, Monfils a largement dominé Coria qui a cependant eu une alerte médicale. Après la perte du 2e set, l'Argentin a fait venir sur le court le médecin qui lui a écouté le coeur au stéthoscope avant de le laisser reprendre le jeu.

"C’est l’enfer que tu m’en parles"

Interrogé sur l’expulsion de Novak Djokovic, Monfils s’est dit "triste pour tout le monde". Il a en revanche refusé de se projeter plus loin que son prochain tour alors que son tableau s’est dégagé avec l’éviction du numéro un mondial qu’il aurait pu affronter en 8e de finale.

"Ah non, ne commence pas, je n'ai pas regardé, a-t-il répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur son potentiel parcours à Melbourne. Je sais juste que je joue peut-être Bublik ou Escobedo et que ma première tête de série, c'était (Cristian) Garin (tête de série n°16). Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un (Djokovic) dans ma partie de tableau. C’est l’enfer que tu m’en parles. N'en dis pas plus, si ça trouve c'était en quarts mais je ne sais pas encore."

Terminé pour Mladenovic et Ferro

Un autre Français s’est hissé au tour suivant: Benjamin Bonzi. Le 65e mondial a balayé l’Allemand Peter Gojowczyk (6-3, 6-3, 6-3) en 1h34. Le joueur, qui participe pour la première fois au Majeur australien à 25 ans, affrontera au prochain tour le Russe Karen Khachanov (30e) ou l'Américain Denis Kudla (109e).

Chez les femmes, Harmony Tan, 107e mondiale, s’est hissée au deuxième tour en dominant nettement la Kazakhe Yulia Putintseva (42e) 6-3, 6-3. Au prochain tour, elle affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-1, 7-6), victorieuse d’une autre Française, Fiona Ferro, 101e mondiale. L’aventure est également terminée pour Kristina Mladenovic dominée par la Suissesse Belinda Bencic (6-4, 6-3).