Open d’Australie: la malédiction Netflix s’abat sur Melbourne

Les dix joueurs suivis par Netflix dans les cinq premiers épisodes de son documentaire "Break Point" ont été éliminés lors de l’Open d’Australie avant la deuxième semaine.

La malédiction Netflix touche de plein fouet l’Open d’Australie. La plateforme américaine propose depuis le 13 janvier les cinq premiers épisodes d’un documentaire suivant dix joueurs du circuit mondial. Et depuis dimanche, plus aucun d’entre eux n’est en lice à Melbourne. Le Canadien Felix Auger-Aliassime est venu compléter la liste des joueurs suivis par Netflix lors de ces cinq premières épisodes sortis avant même la deuxième semaine du Grand Chelem en s'inclinant face au Tchèque Jiri Lehecka (4-6, 6-3, 7-6, 7-6).

Sept joueurs éliminés et trois forfaits

Avant lui, les neuf autres joueurs prometteurs présentés lors de cette première partie de la série avaient subi le même sort. Chez les femmes, le Grecque Maria Sakkari (3e tour) et la Tunisienne Ons Jabbeur (2e tour) ont pris la porte prématurément. Chez les hommes, Taylor Fritz (2e tour), Casper Ruud (2e tour), Matteo Berrettini (1er tour), Thanasi Kokkinakis (2e tour) et donc Auger-Aliassime (8es) ont été évincés. L’Australien Nick Kyrgios, sa compatriote Ajla Tomljanovic et l’Espagnole Paula Badosa – également présents au casting - ont, eux, déclaré forfait avant le début du tournoi.

La semaine dernière, Auger-Aliassime s’était amusé de cette malédiction, appelée Netflix Curse en anglais sur les réseaux sociaux. "J'ai trouvé ça drôle, a-t-il confié à la presse. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit lié. Peut-être que les joueurs qui ont perdu ont peut-être l'impression que c'est lié d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit lié, de toute façon. C'est drôle comment les choses fonctionnent parfois."

Quelques jours plus tard, il a finalement subi cette redoutable malédiction sur laquelle Netflix ironise. "Pour clarifier: c'est purement une coïncidence", a réagi le compte britannique et irlandais de la marque la semaine dernière. Les cinq derniers épisodes seront disponibles en juin 2023 et porteront peut-être davantage chance aux joueurs y figurant. Ce n'est déjà pas le cas pour la Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondiale, déjà sortie à Melbourne, ni pour l’Américain Francis Tiafoe. Le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Américaine Jessica Pegula, au casting des derniers épisodes, sont, eux, toujours en lice.