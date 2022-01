Open d'Australie: Medvedev reçoit 11.000 euros d'amende pour son coup de sang

Daniil Medvedev a été sanctionné d'une amende de 11.000 euros après ses propos contre l'arbitre lors de la demie finale de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas. Le Grec a lui aussi reçu un avertissement.

Le coup de sang du Russe a été sanctionné. Daniil Medvedev a reçu 12.000 dollars d'amende (environ 11.000 euros) pour son mauvais comportement lors de sa demi-finale de l'Open d'Australie gagnée vendredi contre Stefanos Tsitsipas, ont annoncé samedi les organisateurs.

L'amende de Medvedev se divise en deux: l'une de 4.000 dollars (3.500 euros) pour "conduite antisportive" et la seconde de 8.000 dollars (7.000 euros) pour "obscénité visible". Le Russe, énervé après avoir offert un break au Grec dans le deuxième set, s'en est pris vertement à l'arbitre, avant de se qualifier en finale de l'Open d'Australie. "Comment peux-tu arbitrer une demie alors que tu es si mauvais ?", lui a-t-il notamment lancé. Le numéro 2 mondial lui reprochait de ne pas voir les conseils donnés par le père de son adversaire alors que le coaching est interdit pendant les matchs.

Pas de sanction pendant le match

Il a ensuite expliqué en conférence de presse avoir été agacé par le père de Tsitsipas qui parlait beaucoup pendant le match. "Je ne sais pas, peut-être qu'il disait juste "Allez !", et il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais si c'était du coaching, ce n'est pas de la tricherie, mais c'est une violation du code", a souligné Medvedev

Malgré la teneur des propos et le ton colérique et menaçant, Medvedev n’avait pas été sanctionné en match. Et il a finalement obtenu gain de cause car Tistsipas a bien reçu un avertissement pour coaching au début du quatrième set de cette rencontre électrique. Le Grec a finalement lui aussi écopé d'une amende de 5.000 dollars (4.500 EUR), également pour violation du code de conduite lors du même match.

En finale dimanche (9h30 heure de Paris), Medvedev affrontera l'Espagnol Rafael Nadal, qui vise un historique 21e titre du Grand Chelem.