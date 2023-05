Direct Roland Garros 2023 : suivez le guide pour suivre 100% du tournoi (chaine, durée...)

Alors que les qualifications battent leur plein, le tournoi principal de Roland Garros est sur le point de débuter. Pour les 128 joueurs et joueuses, on rêve de conquérir le titre en fin de deuxième semaine. Voici comment suivre le tournoi en direct.

Pour cette édition 2023 du tournoi de Roland Garros, les téléspectateurs du monde entier devront faire sans Rafael Nadal, qui a annoncé jeudi dernier son forfait.

Offre Roland Garros Profitez de l'offre ! Roland Garros est diffusé en partie sur Prime Video ! J'en profite

Tenant du titre, l’espagnol aux 14 Roland Garros n’est pas en mesure de défendre son titre acquis l’an dernier. Dans le tableau féminin, Iga Swiatek, tenante du titre et numéro 1 mondiale, fait figure de favorite. Pour cette édition 2023 et pour la troisième année consécutive, France Télévisions et Amazon seront les deux diffuseurs exclusifs du tournoi en France. Comme en 2022, Amazon Prime diffusera 10 sessions de soirée, un concept directement inspiré d’autres tournois du Grand Chelem comme l’US Open ou encore l’Open d’Australie ainsi que les rencontres du court Simonne Mathieu. De son côté, France Télévisions propose le reste des autres rencontres, que ce soit via une chaîne du groupe (France 2, France 3, France 4), le site France.tv ou encore l’application France TV Sport.

Roland Garros : 100 % des rencontres en co-diffusion à compter des demi-finales !

Comme c’était aussi le cas en 2022, les rencontres à partir du jeudi 8 juin seront proposées en co-diffusion sur France Télévisions et Amazon Prime Vidéo. C’est-à-dire que vous pourrez retrouver l’intégralité des rencontres du simple masculin, du simple féminin mais aussi les rencontres de double via les deux diffuseurs. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre la quinzaine de Roland Garros via Amazon Prime Vidéo, il est nécessaire de vous abonner à Amazon Prime. Proposé au prix de 6,99 euros par mois, cet abonnement sans engagement de durée est également gratuit pendant les 30 premiers jours. Outre l’accès aux rencontres de Roland Garros, l’abonnement vous permet aussi de profiter d’avantages exclusifs à faire valoir sur la plateforme Amazon comme la livraison gratuite des produits commandés.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.